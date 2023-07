Hancz Péter korábban gyárakban dolgozott raktárosként, sofőrként, de targoncázott is. Látásromlása a járvány előtt kezdődött.

– Elkezdtek egy lézeres kezelést, de a Covid miatt minden abbamaradt. Amikor újra oda került, már elég rossz volt a helyzet – magyarázta a felesége. Kétszer műtötték, de egyik szemére elvesztette a látását, a másik szeme jelenleg stagnál. – Bár azon is lenne mit műteni, de nem mernek hozzányúlni, azzal ugyanis még az olvasótábla legfelső karaktereit ki tudja silabizálni – folytatta a felesége.

- Hancz PéterPéter elmondta, hogy kezdetben lelkileg is megviselte látásának ilyen gyors lefolyású vesztése, és az a bizonytalanság, hogy nem tudták, megáll-e valahol a folyamat. Úgy mondja, az istenhitéből merített erőt, hogy ne gubózzon be, hanem tudjon alkalmazkodni.

– Szeretnék köszönetet mondani a két alapítványnak, a Rehab Partner Alapítványnak és a Jóakarat Hídja Alapítványnak. Hálás vagyok azoknak az adakozó olvasóknak, akik ismeretlenül is jó reménységgel vannak afelől, hogy az adományuk jó helyre kerül. Nekem ez új remény!

Forgács Hunor adta át Hancz Péternek a másfél milliós eszközt.

Fotó: Csapó Balázs

A Rehab Partner Alapítvány mindössze a saját logisztikai költségét terhelte ugyanis a Hancz családra, noha egy ilyen eszköz újonnan másfél millió forintba kerül. Nemcsak nagyít, de színt és kontrasztot is lehet rajta állítani, ahogy épp kényelmes a szemnek.

– Nem is tudtuk, hogy létezik ilyen. Hosszabb könyveket, cikkeket már nem tudtam a kézi nagyítóval olvasni. Ha kaptam egy hivatalos levelet, akkor meg kellett várnom, hogy a feleségem hazaérjen, vagy átküldeni neki telefonon. E-mailt se írtam már az elmúlt három évben. Ez az eszköz kulcs lehet a mindennapi tanulásban, a németet feleleveníteni, vagy az információszerzésben, és akár az elhelyezkedésben is segíthet. Tableten még akár vállalatok belső programját is tudom ezen a monitoron használni. Reménységet ad arra, hogy a nyílt munkaerőpiacon újra el tudjak helyezkedni.