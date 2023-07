Az ötletet ennek elkészítéséhez az az ásvány- és kőzetgyűjtemény adta, amit a Veres Péter iskolában már több mint 30 éve gondoz. Ez kint van a vitrinben, szünetekben a diákok szabadon tanulmányozhatják - meséli.

- Régóta tanítom a lemeztektonikát, a kőzetburok felépítését, anyagait, és hazánk gyakori, könnyen felismerhető kőzeteit. A tanulóknak ebből felelniük is kell, aminek az is része, hogy fel is kell tudniuk ismerni öt kőzetet, és ennek sikerétől függően kapják meg az osztályzatot - meséli. - Eddig ezekből a feleletekből nem született négyesnél rosszabb érdemjegy – teszi hozzá mosolyogva.

Saját gyűjtésből

A Verebes József utcában Magyarország legtipikusabb, legjellemzőbb, legkönnyebben felismerhető és azonosítható kőzeteiből húszat állított ki, olyan sorrendben, ahogy azok az iskolai tananyagban is következnek: vulkáni, üledékes és átalakult (metamorf) kőzetek sorakoznak egymás után. A felismerésüket pedig információs táblával segíti.

- Rendszeresen túrázom a feleségemmel. Jellemző, hogy míg a ő az elemózsiát cipeli, az én hátizsákom kövekkel van megpakolva. Így gyűlt össze több év alatt az a sok kőzet és ásvány, amelyekből ez a kis bemutató született.

Zátonyi Szilárd biológia-földrajz szakos középiskolai tanár diplomáját 1989-ben az ELTE-n szerezte meg. Azóta megszakítás nélkül a győri Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikumban tanít. Nevét nem csak közvetlen tanítványai, de az ország számos középiskolása ismerheti, hiszen ő írta és illusztrálta a Biológia 10-11-12 gimnáziumi tankönyvcsalád könyveit. Munkássága, a biológia oktatása terén elért eredményei, a tehetség gondozásban kifejtett tevékenysége miatt 2017-ben elnyerte a Rátz Tanár Úr Életműdíjat, idén pedig megkapta az Agrárminisztérium Tessedik Sámuel díját is.

Nézzünk fel, nézzünk le

Mint mondja, nem volt konkrét célja a sziklakerttel, de létrehozásában talán tudat alatt a tanári énje motiválta. Azaz a tanítani, művelni akarás, az élettelen természet bemutatása, az érdeklődés felkeltése bárkiben. Hiszen a kőzetek születésünktől halálunkig körülvesznek mindannyiunkat. Ott vannak a templom falában, amelyben megkereszteletek bennünket, a talpunk alatt amikor a macskaköveken járunk, a házaink lábazatán, falain és halálunk után a sírjainkon.

- Órákon át lehetne mesélni kialakulásukról, szerkezetükről, gyakorlati hasznosságukról. Például a travertínó, azaz édesvízi mészkő sok győri épületben felismerhető. Tengeri mészkőre a Rába-töltés oldalán is bukkanhatunk, bazalton lépkedhetünk a várfal mellett, vagy a belvárosi macskaköves utcákon, gránitot fedezhetünk fel a „Kishilton” talapzatában.

Mindezeket egy rövid kőzettani sétán be is mutatta Zátonyi Szilárd.

Már megvan a következő terv

- Iskolánk gyönyörű kerttel, parkkal büszkélkedhet. Ebben a parkban szeretnék megépíteni egy néhány négyzetméternyi Magyarország-terepasztalt, az adott tájra jellemző, az adott tájat felépítő kőzetből. Tehát a Bakony mészkőből, a Soproni-hegység gneiszből és csillámpalából, a Zemplén riolitból, a Mátra andezitből, a Duna-Tisza köze pedig homokból fog állni - mesélt tervéről Zátonyi Szilárd.