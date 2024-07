– A két éve vásárolt új területet füvesítettük, egy beach jellegű, homokos résszel egészültünk ki, így több mint ötszáz napozóágy áll a vendégeink rendelkezésére. A bejáratnál egy lounge jött létre, a pihenő mellett mosdóval. Három szaunával is rendelkezünk, egyikük szauna szeánszokra is alkalmas, melyen akár harmincan is részt vehetnek. Az egyik szabadtéri medence befedésével is kilencven százalékos készültségben vagyunk, azt most meg is nyitottuk a Strandok éjszakájára. A gyerekvilágot is egyre többen fedezik fel, a vizes játszótérrel, csúszdával – emelte ki a fürdővezető.

Rongits Attila arról is beszélt, hogy az idei szezon, az esős június miatt nem indult zökkenőmentesen, eddig az lett az év leggyengébb hónapja: "A július éledezik, de várunk még az áttörésre!"

Amint arról többször beszámoltunk, a mosonmagyaróvári termálfürdő népszerű a csehek körében. Ők jellemzően ősztől tavaszig érkeznek buszokkal. Most inkább a magyar vendégek száma magasabb.