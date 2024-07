Arzénmentes víz folyhat a csapokból

– Tudomásom szerint a térségben jelenleg ez a legnagyobb futó uniós projekt, amelyben a teljes hálózatunk átmosása is benne van. Reméljük, hogy egy év múlva már arzénmentes vizet engedhetünk a csapokból – fogalmazott a polgármester.

Semmit nem kell fizetniük a helyieknek, azt kell csak elviselni néhány utcában, hogy a munkagépek felvonulnak.

Amikor a szennyvízcsatornázást építették, a lakosságtól önrészt kellett kérniük, amit közel a felére tudtak csökkenteni. Itt most semmit nem kell fizetniük a helyieknek, azt kell csak elviselni néhány utcában, hogy a munkagépek felvonulnak. A nyomvonalat úgy tudják behozni Győrszentivánról, hogy a sportpályától a víztoronyig nem kell feltúrni az utcákat.

Egyre többen fedezik fel a települést

Nagyszentjános Győr és Komárom között mintegy félúton fekszik, kiváló közlekedési helyzettel. A település déli részén megy át a Bécs–Budapest vasútvonal, amelyen kulturált motorvonatokkal 13 perc alatt Győr belvárosába lehet érni.

– Nagyon sok ingázó jár a győri és komáromi ipari parkba, míg Nagyszentjánoson a jellemző iparűzési ágazat a mezőgazdaság. Fő partnerünk egy tejelő szarvasmarhák tenyésztésére épülő gazdaság, valamint Közép-Európa legnagyobb biotojás-tojótelepe. Nemrégiben fedezték fel a családok, hogy milyen jó hely a településünk, hiszen autóval a régi 1-es főúton, valamint az M1-es autópályán is megközelíthető – állapította meg Friderics Cecília polgármester.

– Amikor 14 éve polgármester lettem, alig voltunk 1800-an, most már elkerültük a kétezer főt. Ez kiegyensúlyozott fejlődés, ha nagyobb ütemben növekedne a lakosság lélekszáma, az nagy kihívás elé állítaná a falu infrastruktúráját. Lakópark létesült a falu és az 1-es út között félúton, ahol ha minden háznak lesz tulajdonosa, 400–450 lakossal leszünk többen. Nagyon sokan költöznek be a falu régebbi részébe is, minden eladó ingatlan rögtön elkel. Nagyon fontos számunkra a családok segítése, letelepedési, születési, tanévkezdési támogatást adunk. Saját költségünkre gyermekorvost hívunk minden héten egyszer, aki a védőnővel együtt a kisgyerekes édesanyák rendelkezésére áll. Huszonnégy férőhelyes bölcsődénk a működési engedélyre vár. Ezekre a vívmányokra nagyon büszkék vagyunk – mondta a polgármester és hozzátette: – Bízom abban, hogy ezeket a jövőben is fenn tudjuk tartani.