Idén először nyári tábort szervezett a Soproni Egyetem a dolgozók és a hallgatók gyermekeinek, viszont jövőre már a város lakóinak kisgyermekeit is fogadják a vakáció idején. A hétfőn kezdődött egyhetes tábor programjait erdőpedagógusok és erdőmérnökök állították össze, fővédnöke pedig dr. Pásztor Enikő, az egyetem oktatási rektorhelyettese. A tábor központja a Ligneum rendezvényház és a botanikus kert, de az Erdő Háza és az Esterházy Palota Erdészeti Múzeum is változatos eseményekkel készül. Az eseménydús héten a szervezők sportnapot is szerveztek, ahol a SMAFC szakemberei vezették be a táborozókat az ügyességi játékokba és a különböző sportágakba, felhívva így a figyelmet a mozgás fontosságára.