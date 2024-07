A rekkenő hőségben nincs is kellemesebb hűsítő finomság, mint egy nagy szelet hideg, mézédes dinnye. A győrladaméri Szigetközi Szabó Kertészetbe is sorban érkeznek a vásárlók. A pulton hatalmas sötétzöld dinnyék terpeszkednek. – Sok és szép formás a dinnye az idén. A csapadékszegény időnek köszönhetően a gombabetegségek is elkerülik a gyümölcsöt – mondták el a Szabó testvérek, Balázs és Péter, a kertészet vezetői. – Az ország délebbi tájain előrébb járnak a szezonban, július végére valószínűleg már be is takarítják a termés nagy részét. Mi is több szakaszban ültettünk, de a szeptemberi Lőrinc-napig nem valószínű, hogy kitartunk.

– Körülbelül augusztus 20-ig tarthat majd a mi szezonunk, utána már erősen kérdéses, hogy meddig lesz dinnyénk. Abban reménykedünk, hogy a szezon második felében kicsit feljebb mennek a termelői árak, mert jelenleg a nagyáruházak akciói nagyon alacsonyan tartják őket – folytatták a Szabó testvérek.