A Polgári esték rendezvénysorozat keretében – Balla Mihály országgyűlési képviselő meghívására – érkezett a napokban Érsekvadkertre Pozsgai Kitti, a Kisalföld napilap szerkesztője, újságírója azért, hogy Máthé György plébánossal közösen meséljen a Szebalda nővérről szóló közös kutatásukról.

Balla Mihály kiemelte, hogy a település idén 800 éves, ami a helyi egyházközség számára is fontos ünnepi időszak. Így időközben sikerült elérniük, hogy emlékmű épülhessen hősi halált halt apáca tiszteletére. Beszédében méltatta Szebalda nővér cselekedeteit, éppen ezért fontosnak tartja, hogy minél többen megismerjék a történetét.

Példaképként tekint rá

Az előadás során Pozsgai Kitti egyebek mellett arról is beszélt, hogy példaképként tekint Szebalda nővérre, akinek történetét szeretné, ha minél többen megismernék. Mint mondta, a kutatás során a legnagyobb nehézséget a hiányos vagy éppen téves adatok okozták, így elengedhetetlen volt a lelkes segítők munkája, közéjük tartozott Majd Máthé György plébános is.

A téves adatok egyik ékes példája volt, hogy kezdetben Macska Ágnes helyett, Mácska M. Magdolnát kerestek. Bár sokáig azt sem tudták, hogy néz ki Szebalda, időközben az újságíró birtokába kerültek róla készült fotók, amelyeket megmutatott a közönségnek. Emellett mesélt a győri kórház emlékőrzéséről, Csordás Adrienn ápolási igazgató Szebalda iránti tiszteletéről is. Kiemelte továbbá, hogy dolgozik egy összegzőkiadványon, amely idén ősszel készülhet el.

A Győrött hősi halált halt Szebalda nővérről szóló közös kutatásukról mesélt Pozsgai Kitti Érsekvadkerten.

Fotó: Vendel Lajos / Forrás: Nool

A plébánossal közösen egy új információt is megosztottak a jelenlévőkkel. – A legfrissebb izgalmas szál, hogy állítólag van egy levél, amit egy ápolótársa írt Szebaldáról, az apáca halála után. Ez az információk szerint valakinek a magántulajdonában volt, aki később elképzelhető hogy leadta a levéltárba, amelyet most próbálunk felkutatni – számolt be a jó hírről Pozsgai Kitti, hozzátéve: – Ugyanakkor még mindig nem tisztázott, hogy hol lépett be Megváltós Nővérek rendjébe, ugyanis vannak arra utaló jelek, hogy Szolnokon, de Sopront sem lehet kizárni még.