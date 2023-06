Az első nap legnagyobb húzóneve az amerikai Slipknot, a nem túl barátságos külsejű, ám igen profi zenészek hatalmas tömegeket vonzottak Miklóshalmára idén is, immár visszatérő fellépőként.

Mi is betekintettünk a fesztiválra, s a már említett együttes mellett megörökítettünk néhány pillanatot az Annisokay, a Stray from the path vagy az In extremo koncertjéből is.