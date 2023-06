– Óriási lehetőség ez számomra, és hatalmas megtiszteltetés, hogy a Győri Balettet, Győrt és magyar táncművészetet képviselhetem a kínai városban. Fontos állomás ez a karrieremben, nagyon sok kapcsolatot és tapasztalatot szerezhetek

– kezdte lapunknak Dolbilov.

Vladimir Malahov az egyik leghíresebb balettművész a világon, a Staatsballett Berlin igazgatója. A balettirodalom egyik nagy klasszikusát, a La Bayadert (A Bajadér) júniusban mutatják be a hongkongi Grand Theatre színházban, Malahov a koreográfus, az ő munkáját segíti asszisztensként a sok éve Győrben élő Alekszej Dolbilov. Úgy tervezi, hogy táncos pályafutása után akár asszisztenseként is dolgozhatna, ehhez is jól jöhet a mostani megbízás.

– Nagyon izgalmas az utazás, büszke vagyok, hogy olyan világhírű művészekkel dolgozhatok együtt, mint a londoni The Royal Ballet tagjai, a vezető balerina, az argentin–brit Marianela Núñez és a főtáncos orosz Vadim Muntagirov, a párizsi opera balettmestere, Yannick Boquin, a hongkongi Yong Ya vagy a japán Emi Hariyama. A berlini operát Iana Salenko balerina képviseli. Nemcsak a hongkongi lehetőség az új az életemben, mozgalmas időszak előtt állok, már jövőre is vannak meghívásaim, például Pekingbe, a Fülöp-szigetekre, hogy csak kettőt említsek meg.

Hongkong elképesztő és nagyon színes – osztotta meg velünk a balettművész. Európai arcot az 1997 óta Kínához tartozó, most 7 és fél milliós városállamban alig látni, így az ember különlegesnek érzi magát. Az emberek nagyon kedvesek, ha valaki segítséget kér, kézen fogják, és úgy kísérik el addig, amíg megtalálhatja a keresett utat. A szokások erősek: mindennap 12 órakor ebédelnek, ez nekik szent, a munka vagy a találkozás várhat, ők megállnak és esznek.

Alekszej Dolbilov egy meseszép szállodában lakik a szponzorok jóvoltából: a Rosewood az egyik legrégebbi hotel Hongkongban. Az ételek finomak, minden friss és nagyon jóízű, a választékot főleg a tenger gyümölcsei szolgáltatják. Persze az embernek hamar honvágya lesz, alig várva, hogy hazaérjen és jó egy húslevest vagy zöldborsófőzeléket egyen.

A Bajadér a balettirodalom egyik nagy klasszikusa. A történet Indiába repíti el a nézőt, ahol egy mesés, kalandos szerelmi háromszög elevenedik meg a bátor harcos, Szolor, a templomi táncosnő, Nikia és a rádzsa elszánt lánya, Gamzatti között. A balett első változatát Marius Petipa 1877-ben készítette el Szentpéterváron II. Sándor cár- nak, míg a zenéjét Ludwig Minkus szerezte.