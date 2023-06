A rábaközi kötődésű ruha- és ékszertervező legújabb alkotását szombaton mutatják be a nagyközönségnek a világ legnagyobb székely kapujának átadóünnepségén, Sokorópátkán.

A ruhán aranycérnával varrták a magyar, erdélyi, felvidéki, délvidéki, őrvidéki és kárpátaljai hímzésmintákat.

Az Aurora FolkGlamour márka évek óta azt tartja szem előtt azt, hogy a magyar népviseleteket, hímzés mintákat iparművészként újra alkossák és a mai világba is beillesszék. - Az egyedi ruháinkban, lábbelikben, fejdíszekben és ékszereinkben átalakítjuk a régi magyar népművészetet, a hagyományainkat és a viseleteket, felhasználjuk az eredeti antik darabokat és hordhatóvá tesszük - foglalta össze Németh Hajnal Aurora, rábaközi iparművész.

Legújabb alkotásán, az Összetartozás Ruháján arany szálakkal köti össze az elszakadt magyarokat, területeket és a magyar hímzés mintákat egy fehér textilen. - A fehér anyag a tiszta lappal újra kezdés szimbóluma, olyan trauma feldolgozás, ahol nem a tragikus érzés dominál, hanem az összetartozás. Az arany szín az emelkedett és magasztos témát jelképezi, és a láthatatlan, de közben mégis látható szálakat, amik örökké összekötnek minden magyart - emelte ki Németh Hajnal Aurora.

A ruha hátuljának részletei: legfelül turai tulipán (Magyarország), körülötte moldvai virágok indákkal (Erdély). Ezen néhány magyarbődi kötény minta nőtt ki (Felvidék), alatta beregi keresztszemes Csodaszarvasok (Kárpátalja) ölelik körbe az élet fát, akik gombosi virágokon (Délvidék) pihennek. Alul őriszigeti (Őrvidéki) templomi freskó virágok láthatók és a szív ismét turai hímzésminta.

A magyar Frida Kahlo-ként is emlegetett alkotó, még év elején tett közzé egy felhívást, hogy küldjenek neki az elszakított területekről mintákat.

- Kaptam hímzésmintákat történetekkel a világ minden tájáról a magyaroktól, és gyűjtöttem magam is Rábaköz, Erdély, Felvidék, Délvidék, Őrvidék, Kárpátalja területéről. Ezután felrajzoltam őket a ruhára. Választottam virágokat, leveleket, Csodaszarvast, címert és Szent koronát, madarakat. Nehéz munka volt úgy együvé varázsolni, hogy ne legyen giccses, egy egységet alkosson és mégis jelenjen meg egyszerre matyó, moldvai, gyimesi, gombosi, magyarbődi, és persze sok más minta. A kollekcióhoz készült még egy fűző, szoknya, bolero és ékszer szett is - tette hozzá Hajnal.

- Szeretném, ha ez a ruha szinten összekötné a magyarokat, bárhol él a világban. A szeretetet fejezné ki, az összetartozást, hogy egy a kultúránk, egy a gyökerünk, és hiába vagyunk messze, mégis a magyar népi kultúra fontos nekünk - hangsúlyozta az iparművész, aki beszélgetésünkkor azt is elárulta, hogy az a fehér anyag, amire 3500 méter hosszú aranycérnából kerültek fel a hímzett motívumok, bizony könnycseppeket is látott.

Fotó: Aurora Folkglamour

- Az Összetartozás Ruháját én keltem életre, illetve két énekesnő - Török Tilla és Zsikó Zsuzsanna - akik Magyarország és az elszakított területek népdalaiból fognak énekelni. Ezzel is erősítve, hogy hiába választ el országhatár a szívünk magyar és összetartozunk - mondta el Németh Hajnal Aurora, akivel a teljes beszélgetésünket a kisalold.hu weboldal, podcast rovatában hallgathatnak végig. Ott még több kulisszatitkot is elárult az iparművész, illetve azt is megtudhatják mi lesz a ruha jövője és hol mutatják be legközelebb.