– Régóta, mintegy negyven évig működött a klub elődje, de most úgy döntöttünk, hogy újjászerveződünk és egyesületi formában tevékenykedünk. Így lehetőségünk nyílik pályázatokon részt venni, ezáltal színesíthetjük a programjainkat – mondta elöljáróban Ráski Margit, a közösség vezetője. Hetente két alkalommal jönnek össze, kedden és pénteken délután kettőtől ötig.

– Majdnem mindenki egyedülálló közülünk, alig várjuk a keddi és pénteki napokat. Jókat beszélgetünk, társasozunk, zenét hallgatunk, készülünk az ünnepekre, és torna is van néha – mondják lelkesen a folyamatosan érkező tagok. Hozzáteszik, a legtöbben évek óta ismerik egymást, mindig van közös téma, közös öröm és tennivaló. Szeretnek kézimunkázni, húsvét előtt sikeres kiállítást rendeztek a munkáikból, amelyeket a lakótelepen élők számára is megmutattak. Megünneplik a kerek évfordulós születésnapokat, névnapokat és a lakótelep felé is nyitottak a jeles ünnepekre.

– Alkalmanként előadókat is hívunk, például Babella-Lukács Katalin, a Soproni Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója érkezik hozzánk. Tervezünk egy kirándulást az Erdő Házához, ahová a városi kisvonattal szeretnénk felmenni. A városkörnyéki nevezetességeket is felkeressük, több programot szervezünk a szabadba, legközelebb Brennbergbányára készülünk. Elhatároztuk, hogy veszünk a klubnak színházbérleteket, az élmény újabb téma lehet majd – beszélt a terveikről Ráski Margit. Hosszabb távon egy dalkör és tánccsoport megalakítása szerepel az elképzeléseik között. A klubtagoknak ösztönzőerő, hogy aktívan bekapcsolódhatnak a városrész közösségi életébe, köszönhetően a Jereván településrészi önkormányzattal való jó együttműködésnek – külön köszönik Tóth Éva elnök támogatását. A közösségnek fontos az az országosan egyedülálló lehetőség is, hogy az önkormányzat a város civil szervezeteinek kedvezményes bérleti díj ellenében biztosít székhelyet a működésükhöz.