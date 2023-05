– Már május elején megérkeztek, de a hűvösebb idő eddig nem kedvezett nekik, most kezdenek költeni. Meleg kedvelő faj a gyurgyalag: bizonyos nyári középhőmérséklet alatt nem is szaporodik. De most már a fészkelőhelyeken vannak. – mondta el lapunknak Győrig Előd, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kisalföldi Helyi Csoportjának titkárhelyettese.

– A pannonhalmi dombvidéken rendszeresen belemennek építkezésekbe, és van hogy pórul járnak. A legjobb ha a beruházók, kivitelezők előre letakarják a függőleges falakat, vagy rézsűzik, mert egy ilyen fokozottan védett madár költéséért akár egy-két hónapra leállhat egy beruházás.

Az MME szeretné kérni az észlelők segítségét a gyurgyalagok számontartásában. Azt kérik, aki fészkelőhelyet lát, jelezze számukra a [email protected] címen.