A sikeres nap megadta az alaphangját a későbbieknek is, míg korábban évente egyszer, a temetőben mindenszentekkor találkoztak a régi ismerősök, azóta a rendszeres eseményeken túl is számos rendezvény csábítja szülőfalujukba a ma már idős korosztályhoz tartozó egykori sziliakat. „Jó alapokat adott a szili iskola, a nyolcadikat végzett korosztályunknak gyakorlatilag több mint a fele továbbtanult, sőt, felsőfokú képesítést szerzett, hivatásunk gyakorlása miatt messze kerültünk a gyökereinktől – avat be a részletekbe Nagy Péter, aki három évtizedig irányította az egykor Jedlik Ányos Gépipari Technikum néven működő győri középiskolát. – Az első hívó szóra a feleségekkel, a családtagokkal együtt összejöttünk vagy százan. A mise, a szili karéj néptánc és a kulturális műsor kiváló alkalmat adott arra, hogy fehér asztal melletti kötetlen beszélgetésekkel idézzük fel ifjúságunk emlékeit.”

Az első találkozó más kapukat is megnyitott, Szil egyéb rendezvényein mind többször tették tiszteletüket az életük pályáját másutt folytatók. Az elképzelést a jelenlegi polgármester, Németh Péter is támogatja, várhatóan a következő ünnepély 2024-ben lesz, a különböző eseményekre addig is várják az egykori szili embereket. „Az újfajta kötődés kiállta az idők próbáját – teszi hozzá Nagy Péter. – Az elszármazott sziliak számára az eddigi rendezvények felvételeit népszerűsítettem, azok megtalálhatók a világhálón is. Örömmel csinálom, mert a többi volt falubelivel együtt valljuk, tartozunk ennyivel annak a környezetnek, ahonnan valaha elindultunk hosszú utunkra.”