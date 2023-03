A prosztatarák-szűrések fontossága és a tudatos, egészséges életvitel mellett kampányol a MentsManust mozgalom. A BioTechUSA-cégcsoport támogatásával most tavasszal az ország nyolc helyszínén tartanak szűréseket, amelyek célja legalább 800 férfi tesztelése. A márciusban és áprilisban tartandó ingyenes szűrések Sopronban kezdődnek szombaton 10–16 óráig a plázában. A kampány arcai két ikonikus testépítő, Kathi Béla és Kiss Jenő voltak, akikkel a prosztatavizsgálat kapcsán a férfiak fejében lévő félelmek eloszlatására egy szórakoztató, de informatív videó is készült. Ezzel összhangban egy online kézikönyvet is létrehoznak, mely kérdések-válaszok formájában segíti a mélyebb tájékozódást a témában.