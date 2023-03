- Több százéves hagyomány a búcsújárás, ahol a zarándokok különböző pontokról indulnak útnak célul véve Kópházát. Mi ennek a lelki eszenciáját szerettük volna elmesélni, melyben olyan kérdésekre kerestük a válaszokat, hogy a zarándokok miért indulnak útnak, s mivel tölti fel őket, valamint a kópházi horvát és magyar közösségnek mit jelent Fekete Madonna és annak misztériuma - avatott be Bárány Krisztián. Hozzátette, a film során bemutatják a zarándokokat is, akik között van olyan, aki a történelmi Magyarország területéről, a határtalan Várvidék osztrák részéről indult útnak. - A zarándokok közül sokan megjárták Európa jelentős búcsújáró helyeit, de ebben a filmben Kópháza van a fókuszban. A zarándokok a belső indíttatásukról is vallanak, valójában ez az, ami összeköti ezt a közösséget. Mogyorósi Ányost idézve a Sarlós Boldogasszony búcsújáró templom a találkozások helye, hiszen minden évben három nemzet, nemzetiségi tagjai gyűlnek itt össze - mondta.

A búcsújáró templomhoz kötődik a Nádasdy család legendája, miszerint a templomot Nádasdy Ferenc országbíró leányának, Eleonórának az emlékére építette. Eleonóra gyermekkora óta küzdött súlyos betegségében, s fogadalmat tett, hogy amennyiben felépül betegségéből, kolostorba vonul, és életét Istennek szenteli. Felépülése után azonban nagyhatalmú apja Wesselényi László grófhoz kívánta feleségül adni. A leányt ellenkezése dacára hozzáerőltették a grófhoz. A lakodalom estéjén nagy vihar támadt, és egy villám lesújtott Eleonórára, aki azonnal szörnyethalt. Bánatában Nádasdy Ferenc kápolnát építtetett azon a helyen. A kápolnát a XVIII. század közepén az alapjaitól kezdve újjáépítették, és ekkor nyerte el díszesebb formáját.