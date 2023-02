– Ilyenkor ismerjük meg egymást igazán – mondta az ötven tagot számláló egyesületről Iker László István. – Tizenhat egyesület van az országban, amely szervátültetetteket fog össze. A területünkön is százas nagyságrendben élnek transzplantáltak, az országos szám nagyjából ötezer körüli – jegyezte meg az elnök, hozzátéve: szívesen látnak mindenkit, aki csatlakozna hozzájuk.

Iker László István az Eb-n úszásban mérette meg magát.

Pályázatok írásával, támogatók felkutatásával szeretnének minél több forráshoz jutni. Szerveznek sportversenyeket, túrákat, és vannak kiváló sportolóik, akik országos bajnokságokon, sőt, a szervátültetettek világjátékán is szerepeltek már. Utóbbi versenyre idén Ausztráliában kerül sor.

Az egyik társuk például bowlingban jeleskedett az Eb-n, a másik tollaslabdában sikeres. Iker László István szintén volt Eb-n, ő úszásban mérette meg magát, a kapuvári Molnár Ferenc pedig a futás szerelmese.

– Tizennégy éves koromban sejthető volt, hogy probléma lesz a vesémmel, már akkor voltak jelei. Kontroll alatt voltam, negyvenhárom évesen viszont elkezdődött a lejtmenet. 2014-ben már csak tizenhárom százalékon működött a vesém, majd egy évre rá a vérnyomásom is kezelhetetlenné vált. Elkezdtem dialízisre járni, heti háromszor, négy és fél óra alkalmanként. Volt, hogy mélypontra kerültem, de a családom mellettem állt, és a sport is sokat segített – idézte fel Molnár Ferenc, aki nemrég született kis unokájának is örülhet.

A kapuvári Molnár Ferenc a futás szerelmese.

Fotós: Zakany Gergely

Ferenc örökre megjegyezte 2017. február 6-át, hajnalban megcsörrent a telefon, majd másnap megkapta az új vesét. Másfél évet várt rá, de azt mondja, neki így is szerencséje volt. Vannak, akik ennek a többszörösét állják ki. Január végén egyébként már csak négyszázalékos volt a veseműködése.

– Fantasztikus tudomány az orvoslás, általa kaphattam egy második életet – mondta.

A tehetetlenség volt Ferenc számára a legnehezebb az egészben, de a szervátültetés tényét, hogy egy másik ember szervét kapta, azt is nehéz volt feldolgozni. Ma már teljes értékű életet élhet.

– Mindig sportoltam. A futásban megtaláltam azt a kihívást, amiben le tudom győzni magam – emelte ki, s azt is megtudtuk, hogy az álma a maraton teljesítése, amire öt hónapig kell készülnie.

Vesére vártak a legtöbben Az Országos Vérellátó Szolgálat Transzplantációs Igazgatósága által közzétett adatok szerint tavaly 369 szervátültetést végeztek Magyar­országon. A transzplantációs várólistán a múlt évben 1764 beteg neve szerepelt, 451 újként került fel rá, az év végén pedig 1255 beteg várakozott életmentő szervátültetésre. A várakozási idő a májátültetés esetében volt a legrövidebb, 0,75 év. Tüdő- és szívátültetésre átlagosan 0,96 és 1,61 évig várakoztak, a kombinált vese- és hasnyálmirigy-átültetés esetében 2,64 év, valamint a vesetranszplantációnál 3,82 év volt az átlag. Az összegzés szerint a 369 szervátültetésből 246 veseátültetés volt.

A GyőrSzeVas egyesület tagjai a hétvégi kapuvári jó hangulatú találkán.

Fotós: Kustor Réka