A Szervátültetettek Győr-Moson-Sopron és Vas Megyei Sport és Érdekvédelmi Egyesülete (GyőrSzeVas) tavaly alakult, és hatalmas tettvággyal, tervekkel, célokkal láttak neki munkájuknak. Győri bowlingozás alkalmával találkozhattunk velük.



– Megalakulásunk óta legfőbb feladatunk a transzplantált sorstársaink életminőségének javítása, jogaik védelme, rehabilitációjuk megkönnyítése, tagjaink közösséggé kovácsolása – mondta Iker László István (májtranszplantált), az egyesület elnöke. – Két megyét összefogó szervezetünk idén is számos programmal szeretné észrevetetni magát. Ilyen a „Richter Anna Díj” pályázata, amit elnyerve szeretnénk forrásokat biztosítani további munkánkhoz. Ezenfelül az év során számos közösségépítő sporteseményt, családi napot, életmódtábort és kirándulást szervezünk.



A GyőrSzeVas elnöke, Iker László István maga is transzplantált, így különösen átérzi a hozzájuk csatlakozók problémáit.

– Tevékenységünket a Facebookon is követhetik az érdeklődők, és itt várjuk azoknak a jelentkezését, akik szervátültetettek vagy éppen szervre várnak – folytatta Iker László István, az egyesület elnöke.



Új tüdővel élhet teljes életet



A mosonmagyaróvári Kopcsándi Stefánia azonfelül, hogy maga is szervátültetett, az egyesület elnökhelyetteseként Győr-Moson-Sopron megyét képviseli. Különleges betegségéről és gyógyulásáról kérdeztük.



– Születésemtől az úgynevezett cisztás fibrózis nevű genetikai tüdőbetegségben szenvedtem – kezdte. – Ez a betegség annyira felerősödött, hogy fizikai állapotom 25 éves koromra teljesen leromlott. Így 2019-ben a tüdőtranszplantáció lett számomra az egyetlen járható út.



Kopcsándi Stefánia elmesélte, hogy egy hónap kórházi kezelés után újra tanult járni, enni, mozogni és lélegezni.



– Amikor elhagyhattam a kórházat, akkor is folyamatosan kontrollra kellett járnom, és kell a mai napig is – folytatta a megyei vezető. – Rengetegféle gyógyszert szedek, és igyekszem elkerülni a betegségeket. A szervátültetés után körülbelül egy évvel élhettem újra teljes életet, visszajött az étvágyam és sportolhattam is.



Időzített bombán ülve



A májtranszplantációra váró Krisztina 2004-ben egy rutinműtétre feküdt be a kórházba epekövekkel, ahol hepatitis C vírusfertőzést állapítottak meg nála. A diagnózis olyan súlyos máj- károsodást mutatott, hogy legfeljebb két esztendőt jósoltak neki.



– Természetesen megdöbbentett a betegségem, és azon- nal elkezdtem keresni a megoldást – mondta Krisztina. – Várólistára 2017-től tettek, azóta folyamatosan májvédőt, gyomorvédőt, vízhajtót szedek. Próbálok teljes életet élni, és nagyon tartok attól, hogy a májcsere után ez nem lenne lehetséges. A betegségem része lett az életemnek, mégis vannak hetek, amikor eszembe sem jut, hogy időzített bomba van bennem.



Krisztina megjegyezte, betegségéről közvetlen környezete sem nagyon tud, és nem is szívesen beszélne nekik májcirrózisáról.



– Nagyon fontos, hogy egészségesen étkezzek és odafigyeljek magamra – magyarázta a GyőrSzeVas Egyesület tagja. – Transzplantáció szempontjából nem számítok sürgősségi esetnek, így türelemmel várok a soromra. A műtétet egyébként számos vizsgálat előzi meg, amelyek bármelyikén könnyen „elcsúszhat” az átültetés. Mindenesetre megpróbálok együtt élni a betegségemmel.



Tavalyi cikkünknek is köszönhetően a Győr-Moson- Sopron és Vas Megyei Sport és Érdekvédelmi Egyesületnek mára mintegy 70 tagja van, tevékenységükkel együtt lét- számuk is egyre bővül. A GyőrSzeVas várja a térség szervátültetettjeinek, szervre váróinak jelentkezését. Elérhetők az [email protected] e-mail- címen, illetve GyőrSzeVas név alatt a Facebookon.



Szervátültetések a múlt esztendőben

A 2021-es évben Magyarországon összesen 307 szervátültetést végeztek el. (273 esetben elhunyt donorból, 34 esetben pedig élőből eltávolított szervvel történt a transzplantáció.) A közel 200 veseátültetés mellett 59 májátültetés, 34 szívátültetés és 14 tüdőátültetés történt.