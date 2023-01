– A lurkóknak elsősorban élmény kell, jöjjenek el, érezzék jól magukat, játsszanak, és előbb-utóbb úgyis levesznek egy-egy könyvet a polcról, később pedig újra és újra visszatérnek – mondta Németh Fáni, aki a könyves kihívásukra is kitért.

– Tavaly januárban kezdtük a 12 hónap, 12 könyv kihívást, felnőtt- és gyermekkategóriában. Minden hónapban van egy tematika, az alapján kell választani olvasnivalót, ilyen például, hogy egyszavas legyen a cím. Ha elolvasták, pecsétet kapnak a gyűjtőfüzetbe, és aki a 12 hónapot teljesítette, ajándékutalványt, oklevelet, könyvjelzőt kapott.

A kihívást idén is elindítottuk, még van pár nap a januárból, most a feltétel, hogy könyvtári könyv legyen az első olvasmány. Az előző játékról jók voltak a visszajelzések, volt, aki kilépett a komfortzónájából, megkedvelt más műfajt, a megszokottól eltérő köteteket is elolvasott – részletezte a könyvtárvezető. Kiemelte, hogy a korábban megkötött szerződéseknek hála a gáz ára esetükben csak minimálisan emelkedett, így nyitva maradt a kultúrház és a könyvtár, utóbbinál szeretnék a nyitvatartási időt visszaállítani heti három alkalomra.