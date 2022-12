Pozsonyba is visszatért a vásár

Két év kihagyás után a szlovák fővárosban is megnyitotta kapuit az adventi forgatag, amely december 22-ig várja a látogatókat két helyszínen. A hosszú szünetet a világjárvány okozta; most a Fő téren és a Ferenciek terén is többtucatnyi árus kínálja portékáit faházakban. Szombaton koncertekkel csábítják a vendégeket a Fő térre, míg vasárnap a családi programokra helyezik a hangsúlyt a szervezők.