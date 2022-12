Az óvári várban a minivásár keretében két hétvégén is forralt bort kínál a Rotary Club Szigetköz és a Moson Megyei Nők Egyesülete.

– Az egészségnapunk szervezésekor megtapasztaltuk, hogy jól együtt tud működni a Rotary Club Szigetköz és a Moson Megyei Nők Egyesülete. Ezt folytatjuk most: ezúttal Németh Emma és a hospice-ház javára, valamint a szervezeteink céljai- ra gyűjtünk – mondta el Ratkay Katalin, a Moson Megyei Nők Egyesülete elnöke, a Rotary Club Szigetköz tagja. A két szervezet most szombaton és vasárnap is fogadja az adakozni vágyókat.

A Flos Floris Közéleti Egyesület ezúttal is a Menedék Állatvédő Alapítványnak fogadott adományokat. Fotó: Kerekes István

A Flos Floris Közéleti Egyesület idén harmadszor két napon keresztül gyűjtött a mosonmagyaróvári Menedék Állatvédő Alapítvány számára a Galéria Centerben lévő faházukban.

– A Menedék Állatvédő Alapítványnak már korábban is segítettünk. Most a pénzbeli adományok mellett állateledeleket is vártunk – hangsúlyozta Ondré Péter egyesületi elnök, megjegyezve, hogy karácsonyra a hajléktalanszállóra visznek szeretetcsomagokat.