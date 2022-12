A Benedek Elek Pedagógiai Karon a projekthét az adventi időszakhoz kapcsolódva az Örökzöld címet viselte. A hallgatók egy kisebb csoportja fenyőmustrán vett részt, ahol a fenyővel mint örökzöld fával ismerkedtek meg.

– Négy kiscsoportra osztottuk a hallgatókat, akik különböző helyszínekre látogattak el. Jártak a Soproni Parkerdőben, a Taeg Zrt. csemetekertjében, fűrészüzemben és az STKH komposztálótelepén, illetve a botanikus kertben is. A célunk az volt, hogy a fenyőt mint fát minden oldalról megismertessük a hallgatókkal. A program zárásaként, csütörtökön megosztották egymással a tapasztalataikat a csoportok – mondta el dr. Hartl Éva intézet­igazgató. Hozzátette, a fenyőt nemcsak az emberek szempontjából vizsgálták, hanem az állatokéból is. A hallgatók madáretetőket is összeállítottak és kihelyeztek a park kertjébe. Csipkebogyóteát kóstolhattak fenyőmézzel, fenyőmagból pedig pestót készítettek.