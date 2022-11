Gyakorlati tapasztalatok szerzése

Németh Nikoletta Székesfehérváron szerzett német kommunikációs diplomát rádiós szakirányon. Diplomamunkáját a Duna Televízió kulturális műsorstruktúrájáról írta, gyakorlati ismereteket a Petőfi rádiónál szerzett. Ezt követően Budapesten egy marketingügynökségnél helyezkedett el, ahol asszisztensként kezdett dolgozni, de egy éven belül saját ügyfélkört alakított ki, és – amint azt elmondta – nemcsak szakmai ismereteit gyarapította, hanem sokat tanult felelősségvállalásból és kollegialitásból is. A főváros után került „haza”, Győrbe, s az ETO Park marketingkommunikációs munkatársaként gyarapította tovább tapasztalatait.

Így a főiskolán szerzett elméleti tudásával, gyakorlati tapasztalataival és kiváló németnyelv-tudásával felvértezve jó eséllyel jelentkezhetett az Audi egyik kommunikációs munkatársi pozíciójára.

„Ma is élénken emlékszem az állásinterjú feladataira – tekint vissza a kezdetekre Németh Nikoletta. – Azt a kérdést kaptam, hogyan készülnék fel az Audi magyarországi letelepedésének 25. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre, kiket hívnék meg, milyen időtervet dolgoznék ki, hogyan építeném fel a programot, satöbbi. A válaszok tetszettek a terület vezetőinek, hiszen végül felvettek a vállalathoz, így ennek köszönhetően már ténylegesen részese lehettem a jubileumi rendezvények szervezésének, ami az egyik legérdekesebb és legemlékezetesebb projektem volt az Audinál. A felvételi után tehát a vállalati kommunikációval foglalkozó részlegnél kezdtem, a terület tevékenységéhez tartozott a belső kommunikáció, a közvélemény tájékoztatása, a sajtóval, újságírókkal, a kormányzati szereplőkkel, szervezetekkel, a cég partnereivel történő kapcsolattartás. Ennek az időszaknak – a 25 éves jubileum megünneplése mellett – a vállalati arculatváltás koordinálása volt a további kiemelkedő feladata, nagyon sokrétű, nagy odafigyelést igénylő munkát kellett végeznünk ahhoz, hogy a folyamat gördülékenyen és teljeskörűen a kitűzött határidőre lezáruljon.”

Kreatív munka az Audinál

Az Audi szervezetének folyamatos fejlesztése hozta Nikoletta életében a következő változást, amikor másfél évvel ezelőtt a belső kommunikációs részleghez került. A korábbi profilhoz hasonló, de más célcsoportra fókuszáló munkaterületen új kihívásokra, új lehetőségekre talált, lendületesen látott neki feladatainak.

„Hálás vagyok a bizalomért, hiszen kreatív ötleteimet, újítási javaslataimat vezetőim elfogadták, teret hagytak a fejlődésre, a kiteljesedésre. Közös munkánk eredményeképpen új elemmel bővült a belső kommunikációs eszköztárunk, bevezettük a rendszeresen jelentkező podcastunkat, amely a cég Mynet felületén és a hírlevelünkön keresztül érhető el, és olyan, a gyár életétől független témákkal foglalkozik, amelyek érdekelhetik a dolgozókat, például a kertészkedés vagy akár a közösségi média lelki hatásainak kérdései. A tradicionális rendezvényeinket is próbálom évről évre frissíteni. Az egyik legnépszerűbb esemény a vállalati főzőnap, mely az utóbbi években mindig tematikus annak érdekében, hogy nagy legyen a részvételi kedv. Új formátumokra is átállunk a digitalizáció és a körülöttünk történő változások hatására, több rendezvényünket streameljük vagy hibrid megoldásban bonyolítjuk. A munkatársi rendezvények mellett a munkatársi adománygyűjtéseket, önkéntes aktivitásokat koordinálom. Munkatársaink érzékenyen reagálnak a környezetünkben élő rászorulók szükségleteire. Minden évben adakozunk. Karácsony alkalmával tartós élelmiszereket vásárol az audis közösség, valamint még jó állapotú ruhákat és játékokat gyűjtünk a helyi segítő szervezeteknek. Rugalmasan reagálunk, így azonnal segítő jobbot nyújtottunk például a városunkba érkező ukrán menekülteknek is: önkéntes munkatársaink segítőpontokon vállaltak feladatokat, vagy épp gyerekek nyári táborát színesítették különféle foglalkozásokkal. Az októbert pedig teljesen a »Jócselekedetek hónapjává« avattuk: lombot takarítunk, festési munkálatokban segítünk, vagy épp közösen zenélünk a készségfejlesztő iskola tanulóinak. Tizenkét-tizenháromezer emberrel kommunikálunk, ezen a területen hasznosíthatjuk és megélhetjük a bennünk rejlő tudást, a körülöttünk lévő világ változásaira való reagálásunk biztosítja számunkra a fejlődés lehetőségét.”

Szerelem első látásra

Amilyen lelkesen végzi munkáját Németh Nikoletta az Audinál, olyan odaadással fordul a számára kikapcsolódást, feltöltődést jelentő kedvenc szabadidős elfoglaltsága felé.

„Öt éve foglalkozom agarakkal, az első pillanatban megragadott a lényük, a könnyedségük, eleganciájuk, gyönyörű izomzatuk. De leginkább a lelküket szeretem: érzékenyek és arisztokratikusak, nagyon simulékonyak, bújósak, ugyanakkor tartózkodóak – jellemzi kedvenceit Nikoletta.

– Nem volt saját kutyám, de amikor Mesét megláttam egy fotón, azonnal beleszerettem. Azt sem tudtam, kié, azt sem tudtam, eladó-e, csak azt éreztem, hogy meg kell szereznem, szükségem van rá.”

Mese nem maradt sokáig egyedül, gazdája úgy érezte, szüksége van egy társra, hogy ne az elkényeztetett egykék kényelmes, de magányos életét élje, így került a házhoz kölyökként Havanna.

„Szerencsére szinte azonnal felismertem Havanna képességeit – emlékezik vissza az első közös hetekre Nikoletta. – Láttam, hogy neki a pálya lesz a megfelelő közege, tökéletes versenyző karakter: gyors a lába, mentálisan stabil, jók az idegei. Kicsi kora óta várja a feladatokat, mindig meg akar felelni. Adta magát a helyzet, hogy elkezdjünk felkészülni a versenyzésre.”

Az agarak felkészítése nem egyszerű feladat, Nikolettának és Havannának sokat segítettek a környék agarasai. A versenyzéshez a fejlődés különböző fázisait sikeresen kell teljesíteni, a kutyáknak meg kell szokniuk a szájkosarat, a mezt, a bokszot, az üldözött műnyulat hajtó motor hangját, a futamok közönségét.

„Először olyan terepre van szükség, amelynek megfelelő a talaja, ingerszegény a környezet, nem vonja el semmi az állat figyelmét a feladatról, ilyen helyen lehet elkezdeni gyakorolni a sprintet – avat be a részletekbe Nikoletta. – Amikor ez már jól megy, akkor következhet a felkészülés csúcsa, a pályaedzés. Itt már az igazi versenykörülményekhez szoknak hozzá az agarak. Amellett, hogy a lehető legtöbbet kell kihozni belőlük, nagyon vigyázni kell a testi épségükre, hiszen olyan erős bennük a vadászösztön, hogy képesek elveszteni a kontrollt, képesek olyan megfeszítetten futni, hogy saját maguknak okoznak sérülést.”

Az agárversenyeken a pályán is mindenkinek kötelező az elegáns megjelenés. Fotó: Koppány Zsófia

Sikerek a versenypályákon

Havanna először az isaszegi pályán, majd a Kincsem Parkban tréningezett. Első versenyein azonnal elsőként ért célba. Havonta rendeznek címfutamokat a Kincsem Parkban, s már többször bizonyította itt is rátermettségét: megnyerte a novemberi trófeát S2 kategóriában, idén tavasszal a májusi trófeát S1 kategóriában, a Sprint Derby Consulation futamában pedig második helyezett lett júliusban.

„A pályaedzéseken elért időket hivatalosan naplózzák. Ez alapján sorolják be az agarakat S2, majd S1, a leggyorsabbakat pedig S0 kategóriákba – magyarázza a részleteket Havanna gazdája. – A hosszabb versenytáv 480 méter, a sprint 280 méter, mi egyelőre ezen a rövid távon vetélkedünk a társakkal.”

„Nemzetközi mércével is kiválóak a hazai versenyagarak. A magyar tenyésztők és trénerek nagyon sok tapasztalattal rendelkeznek, számos kiváló agár fut a versenyeken. A pályán meglévő rivalizálás ellenére a hazai agaras közösség nagyon összetartó, egymást segítő társaság. Mindenki szereti a kutyáját, erős és bensőséges kapcsolat alakul ki a trénerek és az agarak között. Én nagyon sokat tanultam a társaimtól” – összegzi tapasztalatait Németh Nikoletta.

Mese bár nem versenyez, de már együtt edz Havannával, aki újabb kihívásokra készül. Már megkezdte az intenzív tréningezést, hogy novemberben újra bokszba álljon, s új sikerek felé száguldjon apró, de villámgyors lábain.