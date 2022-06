– Nem kutyás vagyok, agaras – igazít ki Németh Nikoletta, miközben a belvárosban sétáltatjuk két kutyusát: Mesét és Havannát, akit csak Hannának vagy Husinak becéz. Jó ideje vonzotta már a fajta kecsessége és eleganciája, amikor 5 évvel ezelőtt megagarasodott. Mese lett az első kutyusa.

– Sok hibát követtem el vele rutintalanságból. Félősebb, ideges, amit az én kezdő gazdi fellépésem is megerősített, ezért vele nem versenyzek.

Szeretett volna Mesének társat, aki kicsit tágítja a határait, így csatlakozott a családba Havanna.

– Amikor befordulok a Kincsem Parkba, már mosolyog szeme-szája. Alig bírom megtartani, annyira futni akar. Engem is feltölt ilyennek látni őt – mondja gazdája. Lehet szurkolni és akár fogadni is a helyi kutyusra: csütörtökön a Magyar Derbyn is fut Havanna. Fotó: Csapó Balázs

– Úgyis azt mondják, egy agár nem agár. Hanna az ellentéte Mesének: nem zökkenti ki semmi, várja a feladatokat, erős idegzetű, kedves, barátságos kutya.

Nikoletta azt mondja, töretlenül él a tévhit, hogy az agaraknak óriási a mozgásigénye és ezért kínzás őket lakásban tartani.

– Mindkettő lakásban kezdett velem élni, és aki ismeri a fajtát, tudja, hogy 18 órát alszanak egy nap. Reggeli és esti mozgatással prímán elvannak. Igazi kanapékutyák, mindig is polgári lakásokban laktak.

Igyekszik a megbélyegzőkkel nem foglalkozni, hiszen ahogy mondja, csak a kutyákra kell nézni ahhoz, hogy lássuk, boldogok.

– A versenyzőközösségbe bekerülve megtaláltam azokat az embereket, akiknek mindig volt egy jó szavuk és akiktől mindig tanulok valami újat.

A gazdi leszögezi, hogy laikus, mégis kezdettől látta, hogy Hanna tehetséges: már piciként is legyorsulta a nagyobbakat.

– Bár kezdő vagyok ebben a sportban, úgy éreztem, hiba lenne elpazarolni a kvalitásait. Elkezdtünk edzésekre járni, és robbant a pályán. Tavaly volt az első versenye Isaszegen, amit meg is nyert. Aztán a Kincsem Parkot is kipróbáltuk, és az ottani debütálása is futamgyőzelemmel zárult. Az időeredményei hamar lehetővé tették a kategórialépést, így már S1 kategóriában fut, a májusi trófeát már ebben nyerte. Ő egy pici kis kutya, ezért sokkal jobban kell szednie a lábát, mint egy nagyobbnak.

Az időeredményei hamar lehetővé tették a kategórialépést, így már S1 kategóriában fut, a májusi trófeát már ebben nyerte. Fotó: The Sighthound Photo­grapher – Szilárd Simkó

Azt mondja, biztos benne, hogy Hanna tudatában van annak, amikor nyer, mert a mozgása, testtartása olyankor egész más, szinte pattog a pályáról lefelé baktatva, és teli szájjal mosolyog. Míg ha veszít, az nemcsak azért esik neki rosszul, mert lemarad a dobogóról, de azért is, mert ha megelőzik, szemébe, szájába kapja a homokot.

Heti rendszerességű sprint- és pályaedzések váltják egymást Havanna beosztásában, hiszen nemcsak futni kell tudni, de a versenykörülményeket is jól kell tűrni: a szájkosarat, bokszot, indítást, mezt. Az étrend is szigorú: a gazda Nikoletta is egyre edzettebbé válik, már ötdekás különbséget is megmond szemre – hiszen versenyzés előtt a kutyusokat is mérlegelik, mint a küzdősportolókat. A mennyiségeken túl figyelni kell a tápanyagokra, vitaminokra, ízületvédőre.

– Hannus szeret enni, sokat kuncsorog, de egyre kevésbé csábulok el. Amikor versenyszezon van, nem szabad hagynom szaladgálni sem, csak pórázon sétál, mert nagy a sérülésveszély az agaraknál. Szezon végén szoktam elereszteni futni, labdázni, akkor is óvatosan: ha az év 365 napján arra tréningezem, hogy fusson a műnyúl után, akkor nem fog visszajönni a hívásomra amikor vadat vagy macskát lát.

Az agarak általában 5 éves korukig versenyeznek és 3 évesen vannak a csúcson. Ezért ezt a szezont még mindenképp végig szeretné vinni Havannával, de már a jövő évi versenyzést is függővé teszi az egészségétől, formájától. Amikor arról kérdezem, hogy nem csatlakozik-e majd harmadik kutya, hogy legyen aktív versenyző a csapatban, rázza a fejét.

– Ismerem a határaimat, ezt a két kutyát pont elég családtagként szeretni, és biztosítani, ami nekik kell.

Legközelebb a Magyar Derby sprintfutamának negyeddöntőjén, június 16-án, csütörtökön szoríthatunk Havannáért és gazdájáért, akár a helyszínen is.