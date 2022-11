Egyetlen napra látogatott el Bécsbe Porcz Zsolt és felesége, Porcz-Fürjes Renáta egy baráti társasággal. Vásárolgattak, a férfi egy faházat vett, hogy a felesége majd abban kezdhesse el végre fodrász vállalkozását.

– Éppen befejezte a házikó szétszedését, amikor rosszul lett, egyszer csak összeesett. A helyszínen eltávolították a koszorúér vérrögét, de a mentőben összeomlott a keringése – keresgélte a szavakat Renáta. – Boldog voltam, amikor láttam, hogy a kórházban jobban lett. Két nappal később azonban a hátsó fali szívinfarktus szövődményeként az agyban ödéma keletkezett. Végül múlt szerdán nézte meg a kórház egy neurológusa, aki megállapította az agyhalált. Mivel fiatal volt, 44 éves, szerveit felajánlottuk azoknak, akiknek még segíthet. Emíliának, a kislányunknak egyelőre nem mondtam el a teljes igazságot. Már kérdezgeti, hogy hol van apa, azt feleltem: el kellett utaznia. Még egyikünk sem áll készen a valóságra.

Porcz Zsoltnak néhány hete már szúrt a mellkasa, zsibbadt a keze, kimerült volt. Ez jel lehetett volna, de sűrű hetek következtek, halogatta az orvost. Feszült időszakot éltek át: autószerelő volt, éppen munkahelyet váltott. Korábbi főnöke és jóbarátja nemrégiben szívinfarktust kapott, nyolc hete fekszik kómában, ez is megviselte a férfit. Zsolték építkeztek, az összes pénzük építőanyagokban állt: szigetelni szerették volna a gyömörei otthont.

Az egynapos bécsi kiruccanásra nem kötöttek külön utazási biztosítást.

A családtagok elmondták, hogy a külföldön elhunytak hazaszállítását két cég intézi, ennek költsége legalább 2500 euró. A holttestet most a bécsi kórházban tárolják, ennek is díja van, amely napról napra nő, a hét elején 700 euró volt. E két költség forintra átszámolva most 1 millió 300 ezer, erre jön még a temetés költsége.

Zsolt és Renáta egy éve esküdtek, tele voltak tervekkel. A gyömöreiek támogatására számíthatnak, de a kislányát és férje 16 éves lányát nevelő, most egy helyi kisboltban eladóként dolgozó özvegy terhei bizony nagyok. Velük gyászol a férfi nagyfia, a 24 éves Zsolt is. A családfenntartó betölthetetlen űrt hagyott maga után.

A Kisalföld olvasói a Jóakarat hídján keresztül 200 ezer forinttal segítik a családot.



Támogatás Aki segíteni szeretne, a család számlaszámára utalhat: Porcz-Fürjes Renáta, K&H Bank. 10400401-86768769-49651000. Közleménybe: Adomány.