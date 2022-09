A győri fiatalember 1998-ban álmodta meg kertjét, amikor nászúton volt a feleségével Barcelonában. – Ott ragadtak meg igazán a pálmák. Akkor határoztam el, hogy ha lehet, itthon építek egy mediterrán stílusú kertet – mesélte lapunknak Baranyai László, aki tíz évvel ezelőtt kezdte el álma megvalósítását.

– Olyan növényeket szerettem volna ültetni, amelyek egy kicsit télállóbbak, ha jön mínusz 5–10 fok, akkor is életben maradnak. Az első évben ültetett pálmám esetében sajnos nem sikerült.

Elhittem, hogy mínusz 15–17 fokig télálló, és kint hagytam úgy, hogy nem takartam le. Elfagyott, mert azon a télen hideg volt, esett a hó, a csapadék beleesett a szívlevélbe, és szétnyomta a fagy. Ezután kitaláltam, hogyan tudom téliesíteni a kiültetett pálmákat. Télre raklapokból készítek pálmaházat, amit körbe is fóliázok. Ez egy elég nagy munka. Jelenleg 12 fám van, amit körbe kell keríteni, de nekem minden munkát megér, mert a kertem a hobbim – állítja László, akinek bevált ez a módszer.

Fotó: Huszár Gábor



Egyedül a cikász pálmái vannak cserépben, azokat viszi fedett helyre télre. Hat kínai kenderpálmát nevel, de van mexikói legyezőpálmája is, ami nagyon kényes. Azt már 0 fok alatt takarnia kell, sőt, ha mínusz 5 fok alá esik a hőmérséklet, még a vészfűtést is elindítja egy beépített érzékelő. Egy közel hat méter magas építmény készül a téli védelméhez, aminek elkészítéséhez legalább két ember szükséges. Munkatársai vagy családtagjai segítenek a megépítésében és szétszedésében is.

– Amikor elkészülnek a pálmaházak, csinálok egy ajtót, azon tudok bemenni és öntözni őket. Télen is kell egy hónapban egy öntözőkanna víz nekik – árulta el a titkot László, aki arról is beszélt, hogy a mediterrán kert gondozása rengeteg elfoglaltsággal jár. Tápanyagozni kell a növényeket, és a megfelelő mennyiségű vizet is biztosítani kell. Az idei nagyon forró nyárban különösen oda kellett figyelni az öntözésre, amit egy kerti kútról old meg. Ha elmegy nyaralni, akkor testvére helyettesíti pontos útmutatás alapján.

S milyen érzés kimenni ebbe a csodaszép kertbe? – A kertemben töltök akár több órát is, itt tudom kipihenni magam. Szeretek kijönni akkor is, ha nem kell a növényekkel foglalkozni. Csak olvasgatok, pihengetek, gyönyörködöm bennük – válaszolta Baranyai László, akinek kertje egyre több barátot, ismerőst inspirál arra, hogy kipróbálják a mediterrán növényeket.