Emma mosolya a teste rabja címmel írtunk arról a tündéri, mosolygós mosonmagyaróvári kislányról, aki a 35. héten, agyvérzéssel született, melynek következtében eltömődött a harmadik és negyedik agykamra, így nem tudott szabadon áramlani az agyvíz, és kialakult a vízfejűség. A nyomás hatására az agyállományt szétnyomta, sérült a központi idegrendszer. Az orvosok nem jósoltak neki sok időt, azt mondták, ha életben is marad, magatehetetlen lesz. A kis test azonban küzd, és nem adják fel első gyermekükért a harcot a szülők sem. A Németh házaspár mellé állt a Kisalföld alapítványa és sok jóakaró is.

Németh Emma sokat fejlődött az intenzív fejlesztéseknek köszönhetően. Fotó: Kerekes István

Odaadó, profi csapat

– Augusztusban az ötödik fejlesztésre készülünk a solymári Borsóházban, ahol odaadó, profi csapat dolgozik a gyermekekért. Havonta egyszer megyünk egy hétre: napi két órával kezdtünk, utóbbi alkalmakkor ez már kiegészült egy harmadik, intenzív terápiás foglalkozással. Emmát játékos éneklés mellett alaposan átmasszírozzák, hiszen izmai kötöttek. A foglalkozásokon a kúszást, mászást, fordulást készítik elő – avat be az édesanya, Németh-Wetzelsdorfer Katalin, aki hozzáteszi, kislánya szellemileg ép, azonban mozgásában jelentős a hátrány.

A kis Emma szellemileg ép, azonban mozgásában jelentős a hátrány. Fotó: Kerekes István

Folytatják a terápiát

A fejlesztések mellett a szállás és az utazás is sok pénzbe kerül, így a család továbbra is számít a jó szándékú adakozók támogatására.

– A Borsóházban kapunk házi feladatot, amit itthon is gyakorolnunk kell. Emellett Dévény-gyógytornára és konduktív terápiára is járunk. Emma nagyon szereti a vizet, igazi vízicsibe, a fürdőbe is eljárunk vele. Emellett több speciális eszközt kellett megvennünk, amik támogatással is jelentős összegbe kerülnek. Az ültetőmodult szerencsére sikerült kedvezményesen beszereznünk, de a 700 ezer forintos állítógép még NEAK- támogatással is több százezer forint lehet – összegez az apuka, Németh Botond.

A házaspár sok biztatást kap a szakemberektől és a családtól, barátoktól is. És természetesen továbbra sem adták fel a reményt, hogy kislányuk lábra fog állni.

Támogatás a családnak További adományokat Németh Botond CIB Bankban vezetett számlájára (10700031-71043937-51100005) fogadnak. A szülők minden támogatást köszönnek. A család mellé állt a mosonmagyaróvári Lions klub és Pető Zsolt parasportoló. Mosollyal a mosolyért címmel jótékonysági kerékpártúrára indul Zsolt augusztus 25. és 28. között Passautól Mosonmagyaróvárig, ezzel Emmának gyűjtve adományokat.