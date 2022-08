Amikor huzamosabb ideig vízben tartózkodunk, vagy nagy melegben verejtékezünk, a hallójáratba befolyó víz vagy verejték megváltoztatja annak természetes körülmények kö­­zött savas kémhatását. A lúgos irányba eltolódott kémhatás pedig kedvez az ott normál körülmények között is jelen lévő baktériumok és gombák elszaporodásának, ami a fülfájással, csökkent hallással és lázzal járó gyulladás kiváltó oka – hívja fel a figyelmet dr. Koloszár Miklós, a Soproni Gyógyközpont osztályvezető főorvosa. Hozzáteszi, a külső hallójárat gyulladásának első jele lehet a viszketés, sokan ilyenkor megpróbálják kitisztítani a fülüket, pedig a fültisztító pálcikákkal csak nagyobb bajt okoznak.

A fülfolyás, -váladékozás, -dugulás, erős fájdalom, a hallás csökkenése is a tünetek közé tartozik.

Ha ilyenkor a szakorvos kitisztítja a hallójáratot, a hámtörmeléket és a váladékot eltávolítja, akkor a beteg hallása azonnal megjavul, míg a középfülgyulladásnál nem. A kevésbé súlyos eseteket a háziorvosok is ellátják, általában fülcseppet írnak fel. Ha viszont már nagyon erős a fájdalom, a hallójárat beszűkült, esetleg már lázas a beteg, akkor szakorvoshoz irányítják. Ilyenkor a hallójáratba gyógyszeres oldattal átitatott gézcsíkot vezetnek néhány napon keresztül, mi­­után a hallójáratot kitisztították, illetve, ha a folyamat már javult, fülcseppet írnak fel. Súlyosabb esetben antibiotikum adására is szükség lehet. Általában 3–7 nap alatt meg- gyógyulnak a betegek.

A külső hallójárat gyulladását úgy lehet megelőzni, ha strandolás után hallójáratunkat gondosan kiszárítjuk. Ez legegyszerűbben ugrálással, valamint a hallójáratba hajszárítóval befújt langyos levegővel történhet. Füldugó használata csak azok számára javasolt, akik betegség következtében lyukas dobhártyával élnek, illetve azoknak – elsősorban gyerekeknek –, akiknek a dobhártyájába úgynevezett szelep van ültetve. Ép hallójárat és dobhártya mellett füldugó használata nem szükséges: annak anyaga irritáló lehet a bőrre, illetve alatta a verejték nem tud eltávozni.