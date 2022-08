Augusztustól kell többet fizetniük az átlagosnál több áramot és gázt használóknak, így sokan szeretnék rögzíteni aktuális mérőóraállásukat. Eredetileg péntekig kaptak lehetőséget az érintettek, hogy a szolgáltatóknak jelentsék az adatokat. A hatalmas érdeklődés miatt azonban kedden meghosszabbították a határidőt augusztus 15-ig.

Az eredeti határidő közeledtével sokan az ügyfélszolgálatoknál személyesen szerették volna bejelenteni az adatokat. Augusztus 2-án délben a győri E.ON ügyfélszolgálati iroda előtt mintegy húszan álltak sorban. Egy nyugdíjas házaspár elmondta: bár eddig átalányt fizettek és továbbra is így szeretnék rendezni a számlát, azért biztos, ami biztos, rögzítenék a jelenlegi óraállást, nehogy több fogyasztásuk legyen és túllépjék a kedvezményes mennyiséget.

Kedden délben sorban álltak az E.ON győri ügyfélirodája előtt. Fotó: Csapó Balázs

Szigetelés, takarékosság

Vajon hogyan lehet csökkenteni a háztartások energiafogyasztását, ha az magasabb, mint a megadott átlag, amiért még kedvezményes díjat lehet fizetni? – kérdeztük Lajtmann Csabát, az Éghajlatvédelmi Szövetség elnökét.

– Fontos, hogy takarékoskodjunk, szigeteljünk, ha lehetőségünk van rá. Érdemes napelemes beruházást is indítani annak, aki több elektromos áramot fogyaszt, bár lassan túlterhelt lesz a piac. Egy háztartásban a legtöbb energiát a fűtésre használjuk. Sokat lehet azzal spórolni, ha csökkentjük a lakás hőmérsékletét. Egyfokos változtatással az energia 5 százalékát tudjuk megspórolni. Ha valaki eddig 22–23 fokra fűtötte a lakását és ehelyett 20 fokra viszi le, azzal nagyjából 10 százalék fűtési energiát tud megtakarítani. Ha valaki felette volt eddig az átlagfogyasztásnak, ezzel akár a határértéken belülre kerülhet.

A fagyasztó a legjobban keresett háztartási gép, mondta Budai Ferenc az Elektro Budai Szaküzlet tulajdonosa, Fotó: Csapó Balázs

Segít az odafigyelés

Energiát spórolhatunk azzal is, hogyha egy gyors zu­­hanyt veszünk a kád használata helyett, vagy ha lefedjük a fazekat, miközben főzünk. Ezek azok az apró trükkök, amikkel takarékoskodni lehet. Józan paraszti ésszel gondolkodva ilyenek juthatnak eszünkbe és ezek meg is valósíthatók. Ha valaki még mindig hagyományos izzókkal világít és fűt – mert ezeknél a nagyobb energia a fűtésre fordítódik –, akkor fontos az izzók korszerűbbre cserélése – tanácsolta a szakember, aki arról is beszélt, hogy új elektromos készülék vásárlásakor meg kell nézni az energiaosztályba sorolást, mert a jobb hatásfokú gépekkel sokat lehet spórolni.

– Azt is lehet hallani, hogy sokan hirtelen együtt tudnak élni a meleggel, akik kikapcsolták a klímakészülékeiket a nyári forróságban, takarékoskodva az energiával és kímélve a pénztárcájukat. A környezet szempontjából is jó, hogy tudatosabban figyelünk az energiafelhasználásra – állapította meg Lajtmann Csaba.