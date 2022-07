Marika a hétköznapokban a pincéjükben, szépen bedobozolva tárolja a tollakat.

– Van néhány különlegesebb darab, ilyen az üvegdarabokkal díszített, Egyiptomból származó, de van Amerikából, Ausztriából. Van rádiós tollam is, amivel lehet fogni az adást, a kedvenceim közé tartozik egy helikopteres, ami ventilátorral ellátott, de az egyszerűeket is kedvelem – tette hozzá. A golyóstoll-kiállítás november 1-jéig tekinthető meg a Glá­zer-Kozma Galériában nyitvatartási időben, de ettől eltérő, előre egyeztetett időpontban is fogadják a látogatókat.

– Amíg dobog a szívem, addig gyűjtöm a tollakat – mondta végül hobbijáról.

A gyűjtemény bővítéséhez egy picit mi is hozzájárultunk, egy kisalföldes tollal leptük meg Göblyös Lászlónét.