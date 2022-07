– A legtöbb hozzánk hasonló szervezet, civil mentők, magánszemélyek és családok esetében is csak az elkeseredettség, a kilátástalanság érezhető. Félünk, mert fogalmunk sincs, mit hoz a jövő ennyi változást követően. A magyar állatvédelemnek lassan befellegzik. Azok torpannak meg, akik szívvel-lélekkel mentenek és az állatok jólétét, segítését tartják szem előtt – kezdte lapunknak Rikovics Anita.

A Győri Puha Praclik Egyesület 2018-ban civil csoportként indult, majd 2019. augusztusban sikerült egyesületté válniuk, amit Polgár Veronika és Rikovics Anita visz a hátán főállásuk mellett számos önkéntessel karöltve, hogy minél több beteg, rászoruló cicát megmentsenek és ellássanak.

– Eddig sem volt könnyű helyzetünk, de mindig volt valami reménysugár, hogy folytassuk. Az ideiglenes befogadók, az önkéntesek lelkesedése és a támogatóink segítő keze mindig előrevitt bennünket.



Nehéz helyzetben – Polgár Veronika (b) és Rikovics Anita (j), a Puha Praclik egyesület vezetői. Fotó: Rákóczy Ádám

– Sokat vállaltunk, hiszen tudtuk, hogy van segítség, ha szükségünk van rá. Most érezhető, hogy az a réteg, aki eddig támogatott, az elszegényedés felé halad. Egyre kevesebbet tudnak segítségre, adományokra fordítani. Ez így van rendjén, hiszen a saját megélhetésük, a család eltartása a legfontosabb – tette hozzá Polgár Veronika.

– Az év elején tele voltunk ötletekkel, most csak toporgunk egy helyben. Sikeresen pályáztunk férőhelyek bővítésére, jelenleg is több mint száz cicáról gondoskodunk. Az örökbefogadás leállt, viszont egyre több poszt olvasható az interneten az út szélén hagyott, kertekben lefialt macskákról és kutyákról. A legtöbb embernek, ha etetni még van is, de ivartalanításra már nincs pénze – magyarázta Rikovics Anita.

A befogadás helyett inkább „leadni” szeretnének még több kisállatot. A győrszentiváni pracliházban több süket, vak, láb vagy fül nélküli, tartós vagy halálos betegséggel küzdő macskáról is gondoskodnak, amelyeket még nehezebb családhoz adni.

– A meglévő forrásainkat kizárólag a cicák gyógyítására és ellátásra fordítjuk. Az orvosi számláink az egekben, ez adódik a rendkívül magas létszámból, az egyre több beteg állat ellátásából. Sok gazdi kér segítséget tőlünk a saját kedvence orvosi ellátásában, mert nem tudja kifizetni. Eddig havi átlagban egymillió forint az állatorvosi kiadásunk, ami az új szabályozás miatt minimum 27 százalékkal nőni fog. Ha az orvosok is megemelik az árakat, akkor ez akár 35–40 százalékos is lehet. Az eledelgyűjtéseket havi szinten szerveztük az egyik győri szupermarketben. Az előző évek jó tapasztalataiból kiindulva azt hittük, ezekből fedezni tudjuk védenceink eledelellátását, segíteni tudjuk a rászorulókat és az utcai kolóniákat. Ez megdőlt, minden megdrágult, így a gyűjtőpontra is jóval kevesebb adomány érkezik.

Pályáztak a múlt hónapban a kormány által hirdetett 500 millió forintos keretre. Rikovics Anita bizakodik, hogy ott lesz a nevük a nyertesek listáján. Fotó: Rákóczy Ádám

Az ivartalanítást próbálják szorgalmazni, a győri polgármesteri hivataltól erre 500 ezer forintot kaptak. A programba felvett cicák ivartalanítása azóta is zajlik. – A befogadó cicaházak az otthonunk udvarán vannak elhelyezve. Minden közüzemi számlát – víz, villany, fűtés, szemét – saját zsebből fedeztünk. Az áramszabályozással kapcsolatos bejelentés bennünket is hideg zuhanyként ért. Épp elég lesz a saját háztartásunk költségeit kigazdálkodni, a cicaházak fűtésére már nem lesz fedezet. Beadtuk mi is a pályázatunkat a múlt hónapban a kormány által hirdetett 500 millió forintos keretre. Csak bízni tudunk, hogy ott lesz a nevünk a nyertesek listáján a több mint 200 jelentkezőből – mondta bizakodva Polgár Veronika.

Az egyesület az adó 1 százalékra idén először jogosult, de pechükre ezt is korlátozták, így nem mernek nagy összegre számítani. Hogy hogyan tovább, még nem tudják, egy biztos, nem adják fel egykönnyen.

Januári változásAz utóbbi években sorra kerültek elő durvábbnál durvább állatkínzási ügyek, ezek jelentős része pedig eddig is egyértelműen kimerítette a bűncselekmény fogalmát. Néhány napja két földhöz vágott kakasról adtunk hírt, egyikük elpusztult. Idén január 1-jén megváltozott az állatvédelmi törvény, szigorúbban büntet­hetik az állatkínzókat. Azonban 2013 óta folyamatosan csökken az elítéltek száma, a legtöbb ítéletet felfüggesztik, legalább kétéves letöltendőt kilenc év alatt pedig csak egy ember kapott.