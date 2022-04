– Ha az építész jól műveli a hivatását, akkor elismerést első körben a megbízótól kap. Számomra ez a legfontosabb, de a munkásság elismerésének van egy szakmai oldala is, ami szintén pozitív visszacsatolás. A következő szint, amit immáron sikerült megélnem, hogy egy közösség, adott esetben a város, ahol élek, ismert el. Ez már a tevékenységemről szól és nem egy adott munkámról – mondta el Mentes Gábor a kitüntetéssel kapcsolatban.



Mentes Gábor a város építészeti arculatának tudatos, kortárs, modern formálója, aki munkájával mindig a megalkuvások nélküli minőséget keresi. Az általa tervezett épületek a fenntarthatóság és időtállás iskolapéldái, munkásságát ezért Wälder József-díjjal ismerte el a soproni önkormányzat a hűség napján.

A soproni származású Mentes Gábor 15 éve dolgozik a családi vállalkozásában.

– Érdekes az út, ahogy eljutottam a szakmához. A gépipari technikumban tanultam, de nem volt pontos elképzelésem arról, hogy mivel szeretnék foglalkozni. Mindenképp olyan utat szerettem volna választani, ahol hasznosíthatom a kreativitásom. A középiskola után Győrbe mentem, ahol Czigány Tamás építész tanított. Ő volt a legnagyobb hatással rám – emlékezett vissza Mentes Gábor.

A főiskola után egy neves soproni irodánál helyezkedett el, de közben továbbképezte magát a szakmán belül. Majd 2006-ban megalapította a családi vállalkozását a feleségével, aki szintén építész.



– Hatalmas élmény számomra mindmáig olyat alkotni, ami maradandó. Az épület megszületése egy papíron kezdődik, majd ott fejeződik be, hogy az utolsó tégla is a helyére kerül. Fontos, hogy az építész nem saját magának állít ezzel emléket, hanem a társadalomnak – osztotta meg gondolatait az építész. Hozzátette, az építészet egy komoly csapatmunkán alapszik.



Mentes Gábor minden munkájára büszke, hiszen minden feladatnak van szépsége és nehézsége is egyaránt. Nevéhez fűződik a városban a Bánfalvi úton, a vasút melletti terület rehabilitációja, ami Winkler Oszkár-díjas lett, valamint az állatorvosi centrum, a fertőrákosi óvoda bővítése és a most épülő, Sopron legnagyobb bölcsődéje is.