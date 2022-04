Az éjszakai égbolt már az őskortól elvarázsolja az embert. A történelem során nem volt olyan korszak, amikor ne figyelték volna a Nap, a Hold és a csillagok változásait. Ma is nagy népszerűségnek örvend az amatőr csillagászat. Vannak égi jelenségek, amikben akár szabad szemmel, vagy kis távcsővel is gyönyörködhetünk. Ilyen például a C/2021 O3 Pan- starrs üstökös, ami bár több millió éve halad az űrben, most érkezik el hozzánk először és valószínűleg utoljára.

– Április végétől május közepéig lesz a legjobb a láthatósága, mivel ekkor már kicsit távolodik a Naptól. Számítások szerint május 8-án lesz a legközelebb a Földhöz az üstökös, ekkorra már zavaró fényektől mentes égbolton akár szabad szemmel is megfigyelhető lesz – mondta el Pércsy Kornél, a Győri Egyetemi Bemutató Csillagvizsgáló tagja. – Ha a napközelségtől nem esik szét, szerencsés esetben még nyár közepéig lehet majd távcsövekkel megfigyelni az égi jelenséget. Nyugat-északnyugat felé, ahogy a Bika csillagképből a Perszeuszba halad. Aki most lemarad erről, az valószínűleg sosem láthatja többé. A számítások szerint a Nap valószínűleg parittyaként felgyorsítja majd az üstököst és kidobja a naprendszerünkből, így, ha nem is esik szét, soha többé nem tér vissza hozzánk.

Május 16-án részleges holdfogyatkozást is megfigyelhetnek azok, akik készek a hajnali órákig fennmaradni vagy kellően korán felkelni. Hajnali fél öt körül ugyanis a Föld árnyéka a lenyugvó Holdra vetül, kisebb karimát kitakarva égi kísérőnkből. Sajnos a jelenségnek csak az elejét lehet hazánkból megfigyelni, mert időközben a Hold lenyugszik. A nagyobb égi jelenségek megfigyelhetőségét gyakran keresztülhúzza az időjárás. Holdvilágtalan tiszta éjszakákon azonban a mindig látható éjszakai égbolt is rengeteg felfedeznivalót tartogat. Ilyen célokra érdemes egy kisebb csillagászati távcsövet beszerezni, azonban arra ne számítsunk, hogy a fényképekhez hasonló részletességű képet kaphatunk vele.

– Aki érdeklődik a csillagászat iránt, annak előbb-utóbb szüksége lesz egy távcsőre. Távcső beszerzéséhez egy tanács: nem érdemes a különféle boltokban, hipermarketekben megtalálható olcsó távcsövet megvenni, mert sajnos a minőségük megkérdőjelezhető. A látvány, amit nyújtani tudnak, inkább elveszi az érdeklődő kedvét. Célszerű kimondottan távcsövekre specializálódott boltot – webshopot – keresni és ott választani jó minőségű műszert. Természetesen az anyagi lehetőségek eléggé korlátozhatják a választást, de ezeken a helyeken egy olcsóbb távcső is jobban megéri, mint hogy a látvány miatt elmúljon a lelkesedés a csillagászat iránt – mondta el Pércsy Kornél.

– Most a tél végi és tavaszi csillagképekben gyönyörködhetünk. Amit ezek közül kiemelnék, az az Orion csillagkép, benne a kisebb távcsővel már megtalálható az Orion-köd, vagy az Androméda csillagképben található Androméda-köd, ez utóbbi a hozzánk legközelebbi galaxis. Amatőrök számára érdekes lehet még a Plejádok, vagy magyarul Fiastyúk nyílt halmaz, azaz csillagok csoportja, valamint az ehhez hasonló Praesepe.