Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak, akik fával, cserjével szeretnék beültetni kertjüket, vagy otthonukat díszítenék egy-egy növénnyel. Ugyanis ha a kereskedések és faiskolák nem emelnek az árakon, akkor nem lesz kifizetődő számukra a fák, cserjék és virágok nevelése, árusítása. A nyúli Juharfa Kertészet növényszaporítással is foglalkozik. Hegedüs András kertészetvezető szerint a legfontosabb alapanyagok drágulása okozza a magasabb szintű áremelkedést, de a probléma sokrétű.

– Drágább lett a növény és a cserép, a tőzeg is, amibe a növényeket ültetik. Ezt általában Litvániában bányásszák, ami most a háború miatt nem a legbiztonságosabb környék. Ráadásul ide is kell szállítani. A műtrágya ára szintén nagyon magas. Ez a három tényező jelentősen befolyásolja a növény piaci árát. És akkor ott van még a fóliasátor, a fűtés, a magasabb munkabérek, a virágföld, a csomagolóanyagok, az öntözési eszközök magasabb ára – fogalmazott lapunknak az okleveles kertészmérnök. Hozzátette: 10–20, de egyes tételeknél akár 30 százalékos emelkedés is tapasztalható mind a facsemetéknél, mind a dísznövényeknél.

A nyúli kertészet vezetője, Hegedüs András elmondta: a vásárlók most jól meggondolják, mire mennyit költenek.

– Tavaszig lehetett forgalmazni a szabad gyökerű csemetéket, ezeket legközelebb majd csak ősszel lehet ismét, lombhullás után. Most konténeres facsemetéket lehet vásárolni. Általában 4–5 ezer forintnál kezdődnek, és áruk a mérettől függően emelkedik. Az egynyári növényeknél is látszik a 10–15 százalékos emelkedés, úgy, ahogy az évelőknél és a cserjéknél is – tette hozzá. A kertészet vezetője szerint a vevők is meglepődnek a magasabb árakon. A dísznövény mára luxusterméknek számít. A vásárlók pedig jól meggondolják, mire mennyit költenek.

Nagy Zsolt, a soproni Pihenőkereszt Díszfaiskola tulajdonosa arról számolt be, hogy náluk átlagosan 13 százalékkal emelkedett a dísznövények ára. – Az üvegházasoknál jelentősebb a drágulás, mint a szabad földi termékeknél. Érzékenyen érintette a kereskedéseket, hogy egyik pillanatról a másikra 35–40 százalékkal magasabb a termesztőedények ára.

– Faiskola-tulajdonosként azzal szembesültem, hogy míg decemberben egy átlagos kétliteres cserép 54 forint volt, ma már 67–70 forint között van – mondta el Nagy Zsolt. A tulajdonos kifejtette: az áremelkedés a növények minőségét nem befolyásolja. A problémát inkább néhány áru hiánya jelenti. – Jelenleg hiány van a sorfákból és a babérmeggyből, ami az utóbbi években vált közkedveltté. Összességében a választék szűkül, de még így sem panaszkodhatunk az eladásokra – tette hozzá.