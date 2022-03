A nőnapi virágcsokrokban az utóbbi években újra divatba jött a liliom, a nárcisz és a jácint, ugyanakkor az export vörös rózsa mellett egyre több fogy a piros, pink és bordó színű rózsából – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozók Magyarországi Szakmai Egyesületének körképéből.

A virágüzletek készülnek a nőnapra, forgalmuk ilyenkor jelentősen megnő a szakmai szervezetük felmérése szerint is. A virágárusok nehéz éveken vannak túl, a koronavírus miatt az események elmaradása – ballagások, esküvők, rendezvények – csökkenő keresletet eredményezett. A virágpiac szempontjából a Valentin-nap volt az év első kiugró eseménye, a nőnapot pedig már nagyon várták, hétvége óta készülnek rá az árusok, hiszen az a „legvirágosabb” jeles napok közé tartozik, ilyenkor a virágüzletek átlagos napi forgalma megtöbbszöröződik.

A nőnap eredetileg munkásmozgalmi eredetű, a női egyenjogúság és a nők emberi jogainak napja, ami mára sok helyütt jelentésfosztottan virág- és édességvásárlásban merül ki.

– Nagy mennyiségben cserepes virágokat vásárolnak a férfiak idén – osztotta meg tapasztalatait lapunkkal Budáné Schendl Rebeka, a Virágpaletta Győr ügyvezetője. – Rengeteg cég ajándékozza meg hölgy dolgozóit. Leginkább a korallvirág, a primula, a fokföldi ibolya, a begónia és a Phalaenopsis, azaz az orchidea fogy, de a jácint is nagy kedvenc lett. Tavalyhoz képest emelkedtek az árak az importtermékeknél és a hazai termesztésű virágoknál is. Az időjárás miatt ilyenkor a hazai termesztésben kevesebb vágott és cserepes virág érhető el, de azért akad bőven. Arra biztatunk mindenkit, hogy válasszák a helyi virágüzleteket – emelte ki Rebeka.

Leginkább a korallvirág, a primula, a fokföldi ibolya, a begónia és a Phalaenopsis, azaz az orchidea fogy, de a jácint is nagy kedvenc lett Budáné Schendl Rebeka szerint. Forrás: Nagy Gábor / Kisalföld

Az importvirágok – főleg a klasszikus vörös rózsa – többnyire a holland virágtőzsdén keresztül kerülnek hazánkba, de akad olyan importőr is, aki közvetlenül dél-amerikai vagy akár dél-afrikai farmoktól szerzi be a virágokat. Ilyenkor az import elérheti a 60 százalékot is.

– Az elmúlt években szerencsére egyre jobban divatba jöttek a tavaszi hagymások, mint a tulipán, nárcisz, jácint. Ezek előnye, hogy javarészt hazai termesztésűek, frissen, életerősen kerülnek a virágüzletekbe, nem mellékesen alacsonyabb áron. Illetve a rózsa ugyanebbe a színkörbe tartozó, más-más színvariánsait – a bordót, a pirosat, a lilát és a pinket – is sokan veszik. Nőnapkor a kék és fekete rózsa, az extrémebb színek nem jellemzőek. Sokan választanak a virág mellé kiegészítőket is. A virágkötők kreativitásának semmi sem szab határt. Egyre divatosabbak és kelendőbbek a virágdobozok vagy azok az akár tavaszi virágból készült díszek, melyek valamilyen kiegészítőt tartalmaznak. Nem is feltétlen ragaszkodnak minden esetben a piros színhez, egyre több a rózsaszínes, pinkes árnyalatú, melyek népszerűsége folyamatosan nő – fejtette ki Sümegi Diána virágkötő.

Sümegi Diána rendelésre készített csokrot nőnapra. Forrás: Csapó Balázs / Kisalföld

A győri Bécsi Virágban ma, nőnapon számítanak nagyobb rohamra, hétvégén sok előrendelést felvettek már. Azt tapasztalják egyre többen választják a házhoz szállítást vagy az előre megrendelést.

Megkérdeztük a férfiakat, milyen szokást követnek nőnapkor

Rácz Sándor, Győr

– Fontos nap a mai. Nőnapon nemcsak a feleségemet, de a lányaimat és édesanyámat is meglepem bonbonnal vagy egy csokor virággal.

Kiss Roland, Győr

– Édesanyámnak a tulipán a kedvence, így neki egy csokorral viszek. Nagymamám viszont a cse- repeset kedveli, amit ki is ültethet, így neki hagymásat választottam.

Heim Martin, Sopron

– Nemcsak nőnapon, minden hónapban ellátogatok a virágboltba, hogy meglepjem a kedvesem. Nem csak egyszer egy évben érdemli meg ezt az apró törődést.

Nyul Dániel tulipánt ad a nagymamájának is nőnapra. Fotó: Máthé Daniella