Először dr. Dézsi Csaba András polgármester mondta el beszédét. Kiemelte, hogy a magyarok béke- és szabadságszerető nép, amely ma is ugyanazt kívánja, amit 1848-ban: „Legyen béke, szabadság és egyetértés.” Simon Róbert Balázs ország-­gyűlési képviselő beszédében a legfontosabb tavaszi ünnepünknek nevezte március 15-ét.

– Tudjuk és érezzük is, hogy ez a nap a miénk, magyaroké – mondta a képviselő. – A legszebb, nemzeti összetartozásunkat kifejező és legörömtelibb ünnepünk. A forradalom eseményei, a szabadságharc küzdelmei és azóta is őrzött jelképei egyszerre fejezik ki a magyarság tiszteletét történelmi múltja iránt, a közös elhatározásban rejlő erőt és a cselekvés lendületét.

A beszédek után a Győri Nemzeti Színház művészei adtak rövid, ünnepi műsort, majd a koszorúzás következett. A város képviselő-testülete, a megyei önkormányzat, a megyei kormányhivatal, a történelmi egyházak, a Győri Evangélikus Egyházközség és a rendvédelmi szervek mellett több más szervezet képviseletében helyezték el az emlékezés és a tisztelet koszorúit Petőfi Sándor szobránál.

A győri Rómer-ház a március 15-i ünnepségsorozat részeként különleges installációval lepte meg vendégeit. Pilvax kávéházzá alakított termükben a betérő fiatalok kávéfogyasztás mellett ismerkedhetnek meg az 1848–49-es eseményekkel, illetve azok főszereplőivel. A falakon elhelyezett nagybetűs illusztrációkról eleveníthetik fel tudásukat Széchenyiről, Kossuthról, Petőfiről, a korabeli győri történésekről vagy éppen a forradalomban szerepet játszó magyar nőkről. A kávéjuk mellé az asztalra odakészített korabeli Hazánk, Vasárnapi Újság és Pesti Hírlap 1848. március 14-i számai­ból újra értesülhetnek a „legfrissebb” eseményekről.

– Nagyszerűnek tartom a kezdeményezést, hogy az ünnep részeként a fiatalok itt is találkozzanak az 1848-as eseményekkel – mondta dr. Dézsi Csaba András polgármester, aki a Pilvax megnyitójára érkezett. – A forradalomnak ma is fontos üzenete van nemcsak a fiatalok, de minden győri és minden magyar számára. A győri Pilvax kávéház könnyen befogadható minitárlata, hangulatos miliőben egyaránt várja nemcsak az ünnepelni, megemlékezni vágyókat, de a kávébarátokat is március 27-ig.