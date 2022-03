Az Ásványrárói Gasztro Klub azzal a céllal született meg, hogy a környék sokszínű gasztronómiáját megőrizze, a különféle ételek elkészítésének tudományát továbbörökítse a fiatalok számára. Nem utolsósorban pedig azért, hogy jó hangulatú sütő-főző programokkal színesítse a település életét.

– Nagyon jól sikerült az első főzős napunk, 80 adag gulyáslevest és 350 fánkot készítettünk, ami mind el is fogyott. Káposztát is savanyítottunk, amiben Popp Rita polgármester asszony is segített. Külön öröm volt, hogy a helyi érdeklődők mellett egy tizenöt fős turistacsoport is ellátogatott hozzánk – részletezte Takács Zsolt, a gasztroklub megálmodója.

Hogy készül a jó savanyú káposzta?

Egy jó savanyú káposzta úgy készül, hogy rétegesen egymásra rakják a káposztát, a babérlevelet, a sárgarépát és az egyéb összetevőket. Amit aztán jól össze kell gyúrni, hogy a megfelelő nyomás alatt kiszoruljon belőle a levegő és levet engedjen. Ezúttal úgy adódott, hogy a préselést hagyományos módon, taposással végezték el, amit a polgármester asszony vállalt magára.

– Én fértem bele egyedül a savanyúságos hordóba, mivel én voltam a legsoványabb. Így nekem jutott a feladat, hogy a káposztát gumicsizmába bújva megtapossam – kezdte beszámolóját mosolyogva Popp Rita. – A káposzta, ahogy a rendezvény is, remekül sikerült, nagyon jól éreztem magam. Ezért is bízom benne, hogy nemcsak egy rövid életű kezdeményezésről van szó, hanem majd egy-két évtized után is visszanézhetjük az első főzős programunkat, melyet aztán sok másik követ.

Popp Rita polgármester taposta a káposztát.

Töpörtyűs pogácsa lesz a következő menüben

A kezdeményezést az önkormányzat is támogatja, így a csoport tagjai a helyi tájházban rendezhetik meg a programokat, amikre a tervek szerint majd minden hónap egy szombatján kerül sor. A remekül sikerült bemutatkozás után a klub tagjai hosszú távra terveznek, és fejben már a következő menü is megszületett. – Márciusban lesz a következő főzésünk, a mostani csöröge- és szalagos fánk után töpörtyűs pogácsát és babgulyást fogunk készíteni. Mielőtt jönnek a nagy melegek, mindenképpen tervezünk halászlét és különféle halételeket is. Húsvétkor pedig természetesen kalácsot sütünk és sonkát főzünk majd, de tojásfestés is lesz.

A helyiek is támogatják a klubot

– Túl a jó hangulaton, a receptek cseréjén és a fiatalok érdeklődésén azért is jó volt a rendezvény, mert sokan összefogtak értünk és támogattak minket. A rárói péktől 10 kilogramm lisztet és élesztőt kaptunk, egy másik támogatónk 60 darab tojást adott, és káposzta is bőségesen érkezett felajánlóktól. Ezúton is köszönjük nekik a támogatást – emelte ki az egyesület elnöke.