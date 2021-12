– Ez egy jó kérdés. Bevallom, egészen a döntőig ez el sem jutott az agyamig. Hiába mondta el minden műsorban Tilla (Till Attila, a Sztárban Sztár leszek műsorvezetője – a szerk.), én ezzel nem is foglalkoztam. Csak az utolsó héten a próbák alatt esett le, hogy ez is jár a győztesnek. Szívesen kiadnék egy albumot, de nagyon oda kell figyelni, hogy egy színész ebben a műfajban mivel jelentkezik. Az tény, most is és eddigi pályám során is bejártam a zenei műfajok zegét-zugát. Meglátjuk, mi lesz ebből. Én mindenesetre nyitott vagyok.