Berki Mazsi rohamaival indult a női döntő, az elmúlt napokban vírusfertőzéssel küzdő Dobos Evelin az első fél percben csak védekezett, és bár később ő is bevitt egy szép ütést ellenfele állára, Mazsi több látványos kombinációval is megsorozta az első másfél percben. A második menetben Berki folytatta a lavinaszerű támadást, Evelin testét sem kímélte, egy szabálytalanság miatt viszont figyelmeztetést kapott a bírótól. Továbbra is Mazsi irányított, és ha be is szedett egy-egy ütést, mindig egy újabb sorozattal válaszolt rá. Dobos azonban nem adta fel, a harmadik menetre, ahogy kommentátorok mondták, megérkezett a bunyóba, és főleg a menet végén megcsillantotta tudását. Végül azonban egyhangú pontozással Berki Mazsit hirdették ki győztesnek, így ő kaphatta meg a 2023-as Sztárbox bajnoki övét női könnyűsúlyban.