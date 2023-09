Mészáros Tamás, a komáromi Magyarock Dalszínház oszlopos tagja új dallal jelentkezett. Ezúttal az R-GO frontemberével, Szikora Robival készített közös produkciót „A lelkünk együtt csavarog” címmel. A szerzemény két fiatal szerelméről szól, akiknek már az égben megköttetett a szerelmük.

Mészáros Tamás 2018-ban kapta meg Grabowski szerepét a Macskafogó című musical-előadásban, amelyet Szikora Róbert írt. Innen ered az ismeretségük, amelyet most egy dallal koronáztak meg.

„A hungáriás korszak, amelynek Robi is szerves része volt, eleve nagyon közel áll hozzám. Valahogy adta magát a dolog. Utólag visszagondolva mondhatom, hogy ezt a közös munkát a kiégett szuperegérnek, Mr. Grabowskinak köszönhetem. A pandémiás időszak után végre sikerült a régebben tervezett találkozás is. Szikora Robi rendkívül nyitott volt, sokat beszélgettünk a régi időkről, megmutatta az alkotóműhelyét, ahol az eddigi nagy slágerei is születtek. Érdeklődött az eddigi munkásságom felől és arról, hogy engem mi érdekel igazán zenei téren. Talán egy kicsit fiatal önmagát is láthatta bennem. Ezt érzem. Zongorához ült, mutatott piszkozatokat, zenei ötleteket. Körülbelül a harmadiknál megállítottam, mert nagyon megfogott a dallamvezetése, a lüktetése. Akkor még nem volt meg teljesen a dalszöveg sem. Néhány nappal később viszont már azon kaptam magam, hogy a stúdióban állok, és éneklem fel a dalt. A hatékony és profi környezetben könnyű dolgom volt, ugyanakkor nagy felelősség is. Szerencsés vagyok, hogy az R-GO frontembere írt nekem egy dalt. Dandó Zolika modern köntösbe bújtatta, amelyet remélünk, hogy mindenki egyaránt szeretni fog” – tette hozzá Tamás.

A klipben pedig nem mással, mint feleségével, Molnár Ágnessel, a Győri Nemzeti Színház színésznőjével láthatjuk.