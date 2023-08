A színésznő nem először rendez drámatábort, nemrég fejeződött be a belvárosi turnus a VOKE Arany János Művelődési Házban, ahogy arról portálunkon is beszámoltunk, a színésznővel nemrég Győrszentivánon, a Kossuth Lajos Művelődési Háznál találkoztunk.

Az intenzív foglalkozások, és a tábor lényege, hogy a gyerekek betekintést kapjanak a színház világába. Az egy hetes programban drámafoglalkozásokon vehettek részt, elsajátíthatták az improvizációs és beszédtechnikát, és közelebb kerülhettek a színházi élethez.

– A gyerekek aktív szereplőként kapcsolódtak a táborhoz, önismeretet tanulhattak, megtapasztalhatták a csapatmunkát, fejlődhetett az önbizalmuk. Idén a dzsungel volt a témánk, a Dzsungel Könyve musicallel is megismerkedünk. Nem titok, a táborban kerestem én is a tehetségeket, akikből egyszer majd igazi színész lehet –fejtette ki.

A gyermekek játékos formában tanulhattak, a jó hangulatról Sík Frida videója is árulkodik:

A tábori munkát Homlok Bertalan, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem diplomás színművésze segítette, de mellette animátorként vett részt Pongrácz Barnabás, Sík Frida egykori színészpalántája is, aki öt évesen már a Mária Evangélium színpadán találta magát. A gyermekeket szórakoztató programok is várták, megismerik a környéket, és ahogy az a videóban is látszik, örömmel mentek el tekézni is a győri színésznővel.