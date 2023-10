Celebles 47 perce

Lábas Viki is táncol Győrben - A Margaret Island frontembere a Szegedi Kortárs Balettel áll színpadra - fotók

Győrben is bemutatja formabontó összművészeti produkcióját a Margaret Island. A „Szabadon szép a tánc” elnevezésű országos turnéjuk kapcsán a Szegedi Kortárs Balett közreműködésével Győrbe is ellátogatnak. A kísérleti projektben a zene mellett a mozgásművészet is központi szerepet kap és az énekesnő, Lábas Viki is táncol.

Régóta álmodozik táncművészekkel közös produkcióról a Margaret Island, idén pedig valóra is válthatják a terveiket, hiszen nyolcállomásos turnéra indulnak „Szabadon szép a tánc” című kísérleti projektjükben, amit a Szegedi Kortárs Balett közreműködésével állítottak színpadra. A Lábas Viki, Füstös Bálint és Törőcsik Kristóf alapította zenekar ezúttal tőlük szokatlan formában mutatkoznak be, és a már jól ismert dalaikat is egy új oldalukról, áthangszerelve játsszák el a közönségnek. A turné során hat táncművész csatlakozik hozzájuk, a zenekar énekesnője, Viki pedig kilép a komfortzónájából és ő is balettozik majd az előadásokon. Már év elején elkezdtem a próbákat a táncosokkal, folyamatosan ingázom Szeged és Budapest között. Egyszerre izgalmas és fárasztó ez az időszak, ugyanakkor nagyon felszabadító így kifejezni az érzéseket, várom, hogy a közönség is lássa, min dolgozunk ilyen sokat – mesélte portálunknak Lábas Viki.

Lábas Viki is táncol Győrben - A Margaret Island frontembere a Szegedi Kortárs Balettel áll színpadra Fotók: Hegyi Júlia és Kósa Zsolt

A koreográfiáért egyébként a Szegedi Kortárs Balett társulatának tagja, Czár Gergely felel, aki az epizodikus jelenetekben színpadra vitt élethelyzeteken át többletjelentést adott a Margaret Island felvételeinek. Az együttes ezáltal tánclépésekkel is kifejezi mindazt, ami foglalkoztatja őket: magánéleti és társadalmi kérdésekre, problémákra is reflektálnak a műsor alatt. A bensőséges hangulatú összművészeti produkción a csapat ősszel megjelenő EP lemezének számai is hallhatóak lesznek, továbbá ritkán játszott dalokkal és akusztikus blokkal is készülnek a turné állomásaira. A koncertet november 12-én rendezik majd meg Győrszentivánon, a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központban.

