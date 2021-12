Megkezdte működését a Gulág- és Gupvikutató Intézet a Magyar Nemzeti Levéltárban – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szerdán.

A közlemény szerint a levéltár mintegy 700 ezer, többnyire a szovjet lágerekben regisztrált magyar fogoly kartonját dolgozza fel.

A közleményben idézték Latorcai Csabát, az Emmi közigazgatási államtitkárát, aki őszinte örömét fejezte ki, hogy a Magyar Nemzeti Levéltárban szerdától „ennek a sötét és minden szempontból emberellenes korszaknak, mint amilyen a bolsevik diktatúra volt, a kutatása és feldolgozása ilyen szintre emelkedett, hogy egy külön kutató intézet kezdi meg működését”.

Az államtitkár megemlékezett a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabokról és kényszermunkásokról, akik emléknapja az Országgyűlés 2012-ben hozott határozata alapján minden esztendő november 25-e.

„Meggyőződésünk, hogy csak ez az emlékezetpolitika járul hozzá a magyar közösségek identitásának megerősítéséhez, egészséges önbecsülésének kimunkálásához, ezáltal lelki egészségének megőrzéséhez is. Ezért is kiemelkedően fontos az, hogy a Gulág téma a 2020-ban megújított Nemzeti Alaptantervben, a középiskolai történelemoktatásban is hangsúlyosan jelen van” – idézték a közleményben Latorcai Csabát.