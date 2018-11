Audi szakszervezet a túlórakeretről - Egyértelmű: Nein, danke 2.0!

Nálunk nem lesz 36 hónapos munkaidőkeret! – üzeni a szakszervezet.

Nein, danke 2.0! címmel kedden adta ki közleményét az AHFSZ. A „2.0" nyilvánvalóan arra utal, hogy 2017 áprilisában már előkerült egy, a mostanival egyező javaslat, amely szintén 400 órára növelte volna a lehetséges túlórák számát. Akkor a kormánypárton belül is többen tiltakoztak a módosítás ellen, így az lekerült a napirendről.Egy hete azonban ismét előkerült a javaslat, amelynek tartalma sokaknak bizonyára ismert mostanra: a módosítás lehetőséget ad a munkaadóknak arra, hogy a mostani 250 – kollektív szerződés szerint legfeljebb 300 – túlórát 400-ra emeljék. Valamint a jelenlegi 1 helyett 3 év lenne az az időszak, amelyen belül a cégeknek el kell számolniuk a túlórák díjával és a szabadnapokkal az alkalmazottaik felé.A munkavállalói érdekképviseletek közül a Liga Szakszervezetek, a Munkástanácsok Országos Szövetsége, a Közlekedési Szakszervezetek Országos Szövetsége, a Vasas Szakszervezeti Szövetség, valamint a Magyar Orvosok Szakszervezete és a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete is közleményben tiltakozott; tegnap pedig az Audi szakszervezete (AHFSZ) is megtette:

Az Audi Hungaria Független Szakszervezet 2017-ben egyszer már elmondta a véleményét a munkaidőt érintő, drasztikus változtatás bevezetéséről. Lassan mondjuk, hogy végre mindenki megértse: nálunk nem lesz 36 hónapos munkaidőkeret! Nem hagyjuk, hogy tovább zsigereljék munkatársainkat, nem hagyjuk, hogy még ennél is nagyobb rugalmasságra kényszerítsenek bennünket. Nem hagyjuk, hogy kollégáinkat még jobban elszakítsák a családjaiktól, nem akarunk a mostaninál nagyobb kiszolgáltatottságot, a tervezett módosítás nem harmonizál az Európai Unió értékrendjével és az Európai Parlament és Tanács irányelveivel sem. A Kollektív Szerződésünkben elért eredményeinket megvédjük minden erőnkkel és nem vagyunk hajlandóak ebben a témában még tárgyalni sem!"

A AHFSZ-nek 2018-ban 8450 tagja van