A gyermek-újraélesztést gyakoroltuk a Kisalföld szerkesztőségében - fotók, videók

˝Gyerekmentő tudás – szülői elsősegély˝ akciónk felhívására eddig mintegy harmincöt özösség jelentkezett, amely meghívta az önkéntes orvosokat, akik az újraélesztést oktatjá . Így tavaly ősszel kampányunk keretében több mint ötszázan tanultá meg az életmentő fogásokat és már idén is nyolc helyen jártak az ingyenes épzést tartó szakemberek, óvodákban, iskolákban, falusi művelődési házakban, cégeknél.A övetkező hónapokban legalább még öt helyre mennek el, ugyanis minden felnőtt megtanulhatná a gyermek-újraélesztést, mert az első pillanatok, percek a döntőek. Ha leállt egy kicsi légzése, keringése, a mentőhívásnál is fontosabb a lélegeztetés, a mellkasnyomás elkezdése. Ezért szerveztünk hétfőn szerkesztőségünkben épzést, a nálunk dolgozó is megtanultá vagy ismétlésképp gyakoroltá az életmentést.A épzés lényege, hogy mindenki kipróbálhatja a fogásokat erre alkalmas gyakorlóbábukon. A győri Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány szakemberei – akik az oktatásokat tartjá , már több mint tíz éve ezzel is foglalkoznak – olvasóink adományainak öszönhetően, a Jóakarat hídján érkezett forintokból olyanokat is vehettek, amik monitoron jelzik, hogy aki végzi a fogásokat, megfelelő ritmusban, erővel teszi-e azt. S a légút szabaddá tételét biztosító, onnan az idegen testet eltávolító fogásokat is lehet bábukon gyakorolni, ami azért fontos, mert a kisgyerekek gyakran félrenyelnek, aminek gyorsan súlyos övetkezménye lehet.Az orvosok, nővérek az oktatásra szabadidejüket áldozzá . szerkesztőségünkben is három gyermekgyógyász – dr. Horváth Eszter, dr. Szabó Viktória, dr. Pap Krisztina – és Szombathelyi Márton önkéntes segített kollégáinknak az életmentés gyakorlásában. Elmondtá , hogy hivatásukhoz tartozik ez is és ha sokan ismerik az elsősegélynyújtást, eredményesebb lehet a gyógyítás. Tapasztalataik alapján akciónk hatására rengetegen szeretné megtanulni régiónkban a gyermek-újraélesztést.– Amikor kislányom korábban félrenyelt, ha nem is a legszakszerűbben, de sikerült megmentenem. Ilyen helyzet pedig bármikor önnyen újra előfordulhat, a bátyjánál is, ezért fontosnak tartottam, hogy szakemberek segítségével is gyakoroljam a légút szabaddá tételét és a gyermek-újraélesztést – mondta el Pozsgai Kitti szerkesztő, újságíró, aki úgy véli, nagyon jó lenne, ha sok édesanya, édesapa megtanulná az életmentő fogásokat. Akkor nagy esély lenne arra, hogy minden gyermek özelében mindig lenne valaki, aki gyorsan tud segíteni, akár a játszótéren is. S a hétfői, szerkesztőségünkben tartott épzésen Kustán Roland grafikus is szívesen részt vett, aki egyébként kampányunk logóját is megtervezte. Egy kisfia van és már gondolt arra, mit tenne, ha bajba kerülne, vagy akár egy autóbalesetnél kellene segítenie. Úgy véli, biztosan megpróbálná, de nem tudja, éles helyzetben is jól végezné-e el a mozdulatokat. Szerinte ebben, az esetleges pánik leküzdésében segített az újraélesztés gyakorlása.