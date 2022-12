Bronzmérkőzés

Horvátország-Marokkó, Doha 16.00

A várható kezdőcsapatok

Horvátország: Dominik Livakovic - Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josip Sutalo, Borna Sosa - Luka Modric, Kristijan Jakic, Mateo Kovacic - Nikola Vlasic, Andrej Kramaric, Ivan Perisic

Marokkó: Jásszina Bono - Asráf Hakimi, Dzsáváf el Jamik, Asráf Dari, Jahja Attiát-allah - Azzedin Unahi, Szofján Amrabát, Szelim Amallah - Hakim Zijecs, Juszef En-Neszjiri, Szofján Bufál

A négy évvel ezelőtti vb-n ezüstérmes horvátok számos játékosának ez akár az utolsó világbajnoksága is lehet, ráadásul a legnagyobb sztár, az aranylabdás Luka Modric 37 évesen feltehetően utolsó nagy válogatott tornáján vesz részt. Az európai együttes történetének legsikeresebb generációjává válhat a Modric mellett többek között Ivan Perisicet, Dejan Lovrent, Marcelo Brozovicot, vagy Mateo Kovacicot is a soraiban tudó horvát csapat, amely már Oroszországban is fényesebb érmet szerzett, mint a nagy elődök, Davor Sukerék 1998-ban, amikor a franciaországi vb-n bronzérmesek lettek. Az a horvát válogatott viszont a következő tornán már nem tudott a legjobb négy között zárni, ez Modricéknak összejött.

A rivális Marokkó a szövetségi kapitány személyét érintő idei problémák és változtatás ellenére taktikus és eredményes játékkal rukkolt elő Katarban, nem utolsósorban a futballistaként Franciaországban tanult Walid Regraguinak köszönhetően. A tréner jó érzékkel állította össze az észak-afrikai válogatott keretét, és megfelelő módon készítette fel tanítványait a soron következő meccsekre, másképp nem tudta volna kiejteni Spanyolországot és Portugáliát a kieséses szakaszban. Az egész afrikai kontinenst és az arab világot is képviselő Marokkó számára ugyanakkor a négy között nagy falatnak bizonyult a címvédő francia gárda, de a Hakim Zijecs fémjelezte meglepetéscsapat az elődöntőben is megmutatta, ha kell, egészen kreatív, gyors és veszélyes támadójátékot tud bemutatni.

A horvátok Argentínával szemben buktak el a keddi elődöntőben sima 3-0-s vereséggel, míg Marokkó 2-0-ra kapott ki Franciaországtól szerdán, de azok után, hogy mindkét válogatott vb-címről szövögetett álmai szertefoszlottak, azonnal a bronzérem megszerzését tűzték ki célul mindkét oldalon.

A harmadik helyért pályára lépő két csapat egymás elleni történeten Katarban kezdődött, az F csoport nyitómeccsén ugyanis gól nélküli döntetlennel zárult első találkozójuk.

"Mentális szempontból nehéz dolgunk lesz. Lehetőséget fogok adni olyanoknak is, akik nem játszottak, és megpróbáljuk megszerezni a harmadik helyet" - nyilatkozta Regragui, aki azt is elmondta, a szombati meccs eredményétől függetlenül fontosnak tartja, hogy méltóképpen képviselték országukat és megmutatták, hogy a marokkói labdarúgás nem sokkal marad el a világ legjobbjaitól.

A horvátok egyetlen győzelemmel és két döntetlennel jutottak tovább csoportjukból - melyet éppen Marokkó nyert meg -, aztán viszont a nyolcad- és negyeddöntőben is tizenegyespárbajban győztek, előbb a japánok, majd a vb előtt nagy esélyesnek kikiáltott brazilok ellen.

"Elmondtam a játékosaimnak, hogy felemelt fejjel kell folytatniuk, mert büszkék lehetnek arra, ahogyan eddig is minden tudásukat beleadták a meccseinkbe. Nincs miért hibáztatni őket, gratulálnunk kell nekik mindazért, amit ezen a vb-n tettek, és fel kell készülnünk arra, hogy megharcoljunk a bronzéremért" - fogalmazott Zlatko Dalic horvát szövetségi kapitány.

Andrej Kramaric, a Hoffenheim támadója úgy vélte, bármelyik csapat nyeri is meg a harmadik helyért járó medált szombaton, a játékosokat hazájukban "halhatatlan hősökként" kezelik majd.

"Nyolcan vagyunk, akik Oroszországból emlékeznek rá, hogy milyen érzés éremmel zárni egy vb-t. A többiek pedig szeretnék ezt először átélni, mert az ilyesmi egy életen át elkíséri az embert" - mondta a 31 éves csatár, aki hozzátette, biztos benne, hogy a marokkói futballisták ugyanígy gondolkodnak.

Marokkó a szombati eredménytől függetlenül sporttörténeti sikert ért el, mert a vb-k történetének 25. elődöntős együttese lett, de az első afrikai, amely éremért játszhat a tornán.

A Horvátország-Marokkó mérkőzést szombaton - magyar idő szerint - 16 órától játsszák a dohai Halifa Stadionban.