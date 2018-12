100 napon belül 120 Credobus készült Mosonmagyaróváron és Győrben - fotók

Szakemberek szerelik az Econell 12 típusú buszt Győrben. Ilyen járműből állt 120 csatasorba az utóbbi hetekben szerte az országban.

A motort a győri üzemben helyezik a buszokba.

Előkelő pozíció a Forbes-listán



Az egyik globálisan meghatározó üzleti magazin magyar kiadása, a Forbes szerint a Kravtex-Kühne Csoport jelenleg a 21. legértékesebb hazai tulajdonú vállalat. Ezzel megyénkben az első.

A megyei cégcsoport a napokban fejezte be 120 új, elővárosi autóbusz átadását. Az új Credobusok Budapest agglomerációjában, valamint Baja, Kecskemét, Békéscsaba és Szeged térségében állnak forgalomba. "A Mosonmagyaróváron és Győrben fejlesztett és gyártott Econell 12 típusú buszok akadálymentesek, üzemeltetésük az alacsony fogyasztás miatt gazdaságos és környezetbarát" – kezdte Tormássy Attila, a Credobus értékesítési és marketing vezetője.A járműveket egységesen klímaberendezéssel és GPS vezérlésű utasinformációs rendszerrel szerelték. Utóbbi eszköz 19 colos monitoron jeleníti meg a valós idejű utazási információkat. A modern audio-vizuális utastájékoztatás számos térségben először szolgáltat majd információkat a helyközi járatú buszokon itthon.Jól tudjuk: komfortos, nyáron hűtött, télen fűtött buszokról a győri utasok egyelőre csak álmodnak. A kisalföldi megyeszékhely mellett Veszprémben szállítják az utasokat a legöregebb buszparkkal. Igaz, a királynék városában az önkormányzat jövőre komoly lépéseket tesz a helyzet javítására. "Önöknek nem kellemetlen, hogy a hazai buszgyártást egyre többen a Credobusszal azonosítják, mégis a nagyvárosok közül Győrben jelentős a tömegközlekedés lemaradása?" - kérdeztük."Nem örülünk a kialakult helyzetnek. Az biztos, hogy mi nyitottak vagyunk az önkormányzat és az ÉNYKK felé. A regionális közlekedési központok országszerte a mi buszainkkal fejlesztik a helyközi közösségi közlekedést, a hazai nagyvárosokban is beváltak a Credobusok. A visszajelzések szerint a győriek és a mosonmagyaróváriak magukénak érzik és büszkék ezekre a buszokra" – válaszolta Tormássy Attila.Érdekesség, hogy a buszok próbaútjait Győr és Mosonmagyaróvár között végzik, vagyis ilyen szempontból előnyös a "kétlakiság". A győri csarnokot 1000 négyzetméterrel bővítették idén, jövőre pedig a Lajta-parti városban építenek további 4000 négyzetmétert."Ezek szerint marad a kétlakiság a jövőben is?" - vetettük fel. "A bővítések után is hosszútávon alapozunk közel 120 fős győri csapatunkra, amelyben egyre több a kiemelkedő fiatal szakember. Többek közt ennek a lelkesedésnek köszönhető, hogy az országban ma nálunk készül a legtöbb magas minőségű autóbusz" - hangzott a válasz."Cégcsoportunk a következő években arra koncentrál, hogy meghatározó szereplője legyen a kormány új buszstratégiájának. Célunk, hogy jövőre 250-300, elsősorban elővárosi-helyközi buszt értékesítsünk, amelyekre a Volánoknál régóta szükség van" - mondta Tormássy Attila.2019-ben új típust készül piacra dobni a győri és mosonmagyaróvári cég, egy 13 méteres helyközi buszt, amelyet iskolások kirándulásaihoz is igénybe lehet majd venni. Utóbbi jármű prototípusát már szerelik Győrben. A saját szemünkkel láttuk, hogy meglepően tágas az utastere.