Személyes adataink 5 legnagyobb ellensége

Ma van az adatvédelem nemzetközi napja.

Az Európai Tanács kezdeményezésére 2007 óta minden év január 28-a az adatvédelem nemzetközi napja, amely adataink védelmére, és az ehhez kapcsolódó ismeretek fontosságára hívja fel a figyelmünket. Az idei világnap mégis más, mint a többi, hiszen az elmúlt egy évben az életterünk még inkább az online világ köré fonódott.

A megnövekedett digitális jelenléttel egyenes arányban nőtt a kibertámadások száma is, amelyek során illetéktelen kezekbe kerültek a felhasználók érzékeny adatai. Ezt támasztja alá az ESET kiberbiztonsági jelentése is, mely szerint globális szinten 37%-kal nőtt az otthoni munkavállalókat érő kibertámadások száma.

„Soha nem volt még ennyire fontos számítógépeink, adataink biztonsága. Az intenzív és folyamatos online jelenlét, a tömeges otthoni munkavégzés és online oktatás komoly kihívás elé állította az emberiséget. Az egyedi kártékony kódok, vírusok száma idén meghaladta az 1.1 milliárdos számot, míg a Have I Been Pwned adatbázisában mára már több, mint 10.4 milliárd feltört, kiszivárgott jelszó található.

Az ESET 2021-es Kiberbiztonsági Trendekről szóló jelentéséből is látszik, ahogy a munkánk és a magánéletünk egyre nagyobb része kerül át a digitális térbe, úgy az idei évben a kiberbiztonságnak életünk legfontosabb alappillérévé kell válnia. Ehhez pedig a korszerű, hatékony védelmi megoldások mellett a folyamatosan fejlesztett biztonságtudatos hozzáállásunk is kulcsfontosságú lesz.” – hívja fel a figyelmet Csizmazia-Darab István, az ESET megoldásokat forgalmazó Sicontact Kft. IT biztonsági szakértője.

Az alábbi adatvédelmi „mumusok” elkerülésével és a szakértői tanácsok megfogadásával sokat tehetünk saját magunk és adataink biztonsága érdekében:

1. Elhanyagolt adatvédelmi beállítások

Időnként nézzük át a különböző webes szolgáltatások és közösségi média fiókok biztonsági és adatvédelmi beállításait, mert általában rendszeresen frissítik, bővítik őket. A közösségi oldalakon állítsuk be, hogy csak az ismerőseink láthassák a posztjainkat. Legyünk saját magunk moderátorai: csak olyan tartalmakat tegyünk közzé, osszunk meg és csak úgy szóljunk hozzá mások posztjaihoz, hogy azok ne hozhassanak minket kínos helyzetbe még az eredeti környezetből kiragadva sem.

2. Alábecsült jelszavak

Erős és egyedi jelszavak használatával nagyban megnehezítjük, hogy illetéktelen személyek feltörjék a fiókjainkat, és többek között a személyes vagy akár banki adatainkhoz hozzáférjenek. Érdemes megnéznünk a legrosszabb jelszavak toplistáját: a 2020-as év legtöbbször használt jelszavai például a kevesebb, mint 1 másodperc alatt feltörhető „123456”, „123456789” és a „picture1” voltak.

A jelszó hosszát illetően jó, ha tudjuk, hogy jelenleg 12 karakter felett ugrik egy nagyságrendet a feltöréshez szükséges idő. Minden fiókunkhoz más kódot adjunk meg, és kerüljük a hozzánk köthető szavak, információk használatát. Ahol pedig lehet, használjunk többfaktoros hitelesítést is, amely plusz védelmi réteget ad a fiókjaink számára. Ez az extra réteg lehet egy ellenőrző kód, értesítés az okostelefonunkon vagy akár ujjlenyomatos azonosítás is.

3. Kíváncsiskodó alkalmazások

Érdemes időnként átnézni az eszközeinken futó alkalmazásokat, és felülvizsgálni, hogy melyek azok, amiket már nem használunk. Fontos, hogy a felesleges alkalmazásokat ne csak eltávolítsuk az eszközről, hanem a hozzá tartozó felhasználói fiókunkat – az összes rólunk tárolt információval együtt – is töröljük az applikációban!

4. Trükkös e-mailek

Adathalász támadásoknál a kiberbűnözők a netezők hiszékenységét próbálják kihasználni. Megkereshetnek minket egy ismert, megbízhatónak tartott szolgáltató nevében (bankok, hivatalok, csomagküldő szolgálatok, közösségi média felületek), vagy valamilyen csalit, például pénz nyereményt vagy műszaki cikket kínálva.

Mindig figyelmesen ellenőrizzük, hogy az e-mail valóban az adott szolgáltatótól érkezett-e, illetve ellenőrizzük azt is, hogy az üzenetben hivatkozott ügyfélkódunk helyes-e. A bűnözők igyekeznek kihasználni az aktuális eseményeket, így a koronavírus-járványt is. Már most is találkozhatunk vakcinákkal kapcsolatos kéretlen üzenetekkel, amelyek információt, a várakozási listában való előrébb jutást, vagy akár felár ellenében azonnali oltóanyagot ígérnek.

5. Védtelen eszközök

Sok bosszúságtól kímélhetjük meg magunkat egy naprakész, modern vírusvédelmi szoftver használatával. Lehetőleg olyan programot válasszunk, amelynek van adathalászat elleni funkciója is, így védve leszünk azon káros weboldalak ellen, amelyek célja különböző érzékeny adatok eltulajdonítása.

Érdemes ismert gyártók termékei közül választani. Az ESET Internet Security például hatékony védelmet nyújt az adathalászat mellett a hackerek, a rosszindulatú programok, zsarolóvírusok, valamint egyéb online fenyegetések ellen.

