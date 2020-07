Ezek a fura robotok lesznek az eladók egy japán bolthálózatban (videó)

Azért nem emberszerűek, mert feszélyeznék a vásárlókat.

Az emberi mozgást fokozatosan imitáló, mesterséges intelligenciával felszerelt robotok jelennek meg hamarosan Tokióban és környékén a FamilyMart üzlethálózat egységeiben – írta meg a Vasárnap Reggel című hétvégi magazin legutóbbi száma.

Tacsi Szuszumu, a Tokiói Egyetem professzora az 1980-as években vezette be a telexisztencia fogalmát olyan technológiákra, amelyek lehetővé teszik az embernek, hogy valós időben érzékeljen egy más környezetet úgy, hogy fizikailag máshol van. E fogalom alá számos szokás besorolni például a virtuális valóság (VR) technológiáit is. Ebbe a körbe tartozónak gondolják megoldásukat annak a startupnak az alapítói is, amely a különös, fejét tekintve kengurura és lopakodó vadászgépre egyaránt emlékeztető robotokat készíti.

A vállalat olyan jelentős befektetőket tudhat a háta mögött, mint a technológiai specialista Softbank, az Airbus és egy japán mobilkommunikációs cég. Modelljüket – az amerikai autó-tömeggyártás szinonimájának számító egykori Ford T-modell után – Model T-nek nevezték. A vállalat koncepciójának központi eleme, hogy a Model T-ket – legalábbis eleinte – emberi operátorok működtetik, mégpedig távolról, nem közvetlenül az üzlettérben. Ennek nyilvánvaló előnyei vannak most, a koronavírus-járvány idején. Bár a robotok mesterséges intelligenciája képes a tanulásra és a fejlődésre, az operátorokat egy ideig még biztos nem fogják kiiktatni.

Az emberi irányítók alkalmazása és bevonása a gépi tanulási folyamatba – VR-szemüvegekkel, mozgásérzékelőkkel – még így is nagyjából a tizedét jelenti költségben annak, mintha a robotokat olyan komplex működésre programoznák, amely lehetővé tenné az önálló működésüket az áruházakban – ismerték el a cégnél. Ráadásul ez a megoldás hónapokkal kevesebb előkészítő munkát igényel. Ennek azért is van jelentősége, mert egy rivális kereskedelmi lánc, a Lawson várhatóan szeptemberben állítja munkába első robotját.

A robotok, az irányítóikat is figyelembe véve, egyszerre jelenti új munkahelyek létrejöttét, illetve a jövőben a hiányzó munkaerő pótlásának lehetőségét. Japánban ugyanis nagyon gyorsan öregszik a társadalom, és egyes ágazatokban már most hiány van munkaerőből, amit a megfelelő technológiai színvonalú, irányított robotokkal sikeresen lehet pótolni.

Fejlesztői szerint a telexisztencia elvén működő robotok hamarosan megjelenhetnek az éttermekben, sőt a kórházakban is, egy-két évtized múlva pedig akár az otthonokban is lehet velük találkozni. A Model T különös fejformájáról elmondták a fejlesztők, hogy a robotokat szándékosan úgy tervezték, hogy ne legyenek teljesen emberszerűek, felmérésük szerint ugyanis a vásárlók egy része kényelmetlenül érzi magát ilyen gépek társaságában. MW