Élet a TikTok után – a másolás, mint stratégia

A 2004-ben alakult Facebook egyetlen igazán eredeti ötlete a lájk „feltalálása” volt, azóta a szeretett-megvetett közösségi oldal leginkább felvásárolja a versenytársait, vagy – ha az nem megy – egyszerűen másolja megoldásaikat. Most az Amerikában kivéreztetésre ítélt kínai TikTokot próbálják kopizni.

Már volt ilyen Facebook-kísérlet, a 2018-ban indított TikTok másolmány, de a Lasso nem jött be, felszámolták.

Facebook’s TikTok clone lasso is shutting down ahead of the Instagram Reels launch, so basically Fb lost 2 years by half-assing. Brb, gotta go save my zero Lassos pic.twitter.com/VgKImjgWM4

— Josh Constine -SignalFire (@JoshConstine) July 2, 2020