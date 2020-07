Hétforrás a honfoglaló vezérek tiszteletére

A Kőszegi-hegység legismertebb forrása és a legnépszerűbb kirándulóhelyek egyike az osztrák határhoz közeli rőtfalvi völgykatlanban fakadó Hétforrás.

A bő vizű forrást 1896-ban, a millennium évében építették ki, hét kifolyónyílása a hét magyar vezérről kapta a nevét: Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba és Töhötöm neve kis kőtáblákon olvasható, előtte vízgyűjtő medencében gyűlik a forrásvíz. A legenda szerint, aki mind a hét ágból kifolyó vízből iszik, teljesül egy kívánsága.

1994-ben, 2003-ban és 2015-ben is felújították a helyet, amely a valaha létező felső várat (jelenleg Óház-kilátó) látta el ivóvízzel, most esőbeállóval, pihenőhelyekkel is várja a látogatókat.

Kőszegről az Országos Kéktúra útvonalán el lehet jutni a Hétforrásig. Ha a vasútállomástól indul a vándor, keresztül kell mennie a városon és a Kálvária-templom érintésével a Pintér-tetőn át éri el a célját. Az út hossza a vasútállomástól indulva 6,7 km. Aki Kőszegről autóval közelíti meg a forrást, a Szabó-hegyen át a Kincs-pihenőnél lévő parkolóig kell utaznia. Onnan a kék jelzést követjük a Hétforrásig.